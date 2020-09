Priista ligado a Marín quiere ser edil y acusaciones contra titular de Catastro

Your browser does not support the video tag.

Valentín Meneses levanta la mano para la alcaldía de Puebla

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que el ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Valentín Meneses Rojas, ha tomado la decisión de buscar la nominación de su partido a la presidencia municipal de Puebla, en alianza con otras organizaciones partidistas, en los comicios locales del próximo año.

Su intención la hará pública en los siguientes días, una vez que ha explorado con dirigentes y operadores de otros partidos la construcción de acuerdos y de una eventual candidatura común.

Valentín Meneses es un político vinculado al ex gobernador Mario Marín Torres, con experiencia en las lides partidistas y electorales. No hay que olvidar que fue presidente estatal del PRI de 2007 a 2008, y que durante su gestión el tricolor obtuvo sonados triunfos en el estado y la capital.

En esos comicios el PRI en alianza con el PVEM obtuvo una victoria de carro completo en el estado. Ganó 25 de los 26 distritos locales y 145 de los 217 municipios de la entidad, entre ellos la capital con Blanca Alcalá Ruiz.

Hasta dónde se sabe, el ex coordinador de Comunicación Social y ex secretario de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación en el sexenio de Mario Marín ha sostenido acercamientos con representantes y dirigentes del PT, Compromiso por Puebla y el PRD.

Aquí la columna completa

Director del Instituto Registral y Catastral ya camina en la cuerda floja

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que quien ya parece caminar en una cuerda floja dentro del gobierno del estado es Jaime Calderón Vázquez, el director del Instituto Registral y Catastral, no solamente por la ola de denuncias que enfrenta por supuesto acoso sexual y violencia de género, que han ameritado medidas cautelares en su contra, sino porque se dice que en los próximos días podrían surgir una serie de quejas de que en ese organismo, dependiente de la Secretaría de Finanzas, serían comunes las exigencias de pagos de “moches”.

Cuentan fuentes bien informadas que, recién llegó al cargo Calderón Vázquez habría citado al personal de primer nivel del instituto y les habría dicho que él había sido invitado a ser parte del gabinete estatal, es decir, ser titular de una secretaría. Pero que no tenía ánimo de tener una responsabilidad tan grande y por esa razón había rechazado ser parte del equipo burocrático de primera línea.

El decirles eso era para darles entender que gozaba de mucho poder dentro del gobierno del estado, por amistades que tenía desde la infancia con miembros de la actual administración.

Se dice que las primeras semanas eran constantes ese tipo de aseveraciones, en público y privado. Era como una manera de expresar que es “intocable” y que nadie lo puede acusar de nada en la cúpula del Poder Ejecutivo.

Luego de difundir la anterior advertencia, cuentan algunos trabajadores del instituto, es cuando empezaron a aparecer las quejas, primero en simples platicas privadas, y luego ya ante instancias externas, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, sobre presuntos actos de abuso sexual y despidos de mujeres que aparentemente no resistían actos de acoso o maltrato laboral.

Aquí la columna completa

De los pesos y centavos que necesitamos

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que recientemente expresé mi molestia por la falta de empatía y compromiso por parte de los diputados federales por Puebla que no cabildearon lo suficiente para que en el Proyecto del Paquete Económico de la Federación se destinaran mayores recursos a la entidad o al menos no tuviéramos un recorte.

Aunque algunos legisladores como Saúl Huerta ya se pronunciaron y buscarán que se reasigne una parte del presupuesto federal de 2021 para que Puebla no pierda casi 5 mil millones de pesos, lo cierto es que además de los diputados también tenemos que voltear la mirada a otro sitio.

Puebla tiene 217 municipios e igual número de presidentes municipales, sin embargo muy pocos de ellos, por no decir, ninguno, presentaron proyectos de infraestructura para tratar de pelear un poco del botín federal de 2021.

Las comparaciones son odiosas pero durante el morenovallismo, el verano era el tiempo en el cual se valoraban, aprobaban y rechazaban los posibles proyectos de infraestructura que se presentarían a la federación para garantizar su construcción.

Sin embargo, este año tomó por sorpresa a los alcaldes y por los resultados vistos, no hubo proyectos sólidos que lograran captar recursos para detonar la economía en Puebla con la creación de empleos en la construcción.

