Por tentativa de feminicidio, hombre va a la cárcel en Puebla

Con el sustento de la investigación presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), se obtuvo la vinculación a proceso de Juan N. de 39 años, acusado de intentar privar de la vida a su concubina.

De acuerdo con la denuncia, el 3 de septiembre de 2020 la víctima se encontraba al interior de su domicilio ubicado en la colonia Santa Rosa Chapulapa perteneciente al municipio de Atlixco, cuando el imputado inició una discusión al parecer por problemas de pareja.

Presuntamente durante la disputa el agresor intentó ahorcar a su pareja, pero arribaron elementos de la policía municipal en respuesta a una solicitud de auxilio, logrando la detención de Juan N.

El Agente del Ministerio Público desarrolló diversas diligencias para obtener datos de prueba que acreditaran la presunta comisión del ilícito.

Con los indicios presentados al Juez de Control, la Fiscalía de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Juan N. imputado por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Permanecerá en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar hasta el cierre de la investigación.