Para disminuir efectos de Covid, necesario llevar dieta balanceada

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó que para ayudar a prevenir el Covid-19 y su recuperación, aún en un estado grave, es necesario consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales.

Por lo anterior, se recomendó incluir en la dieta diaria nutrientes que contengan cobre, ácido fólico, hierro, selenio, zinc y vitaminas A, B6, B12, C y D.

La alimentación es un factor importante en el proceso de recuperación de los pacientes que han sido infectados por Covid-19, ya que juega un papel primordial en la prevención y en la disminución de los efectos producidos.

La nutrióloga de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1, Amalia Mejía Pérez, informó que una dieta correcta ayuda a prevenir dicha enfermedad y la recuperación, aún en un estado grave.

El confinamiento surgió como una medida para prevenir el contagio de coronavirus, sin embargo, fomentó el incremento de malos hábitos de alimentación, sumado a la inactividad física y alteraciones en el estado de ánimo, especialmente en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, explicó la especialista.

Éstos se encuentran en verduras, como brócoli, champiñones, pimientos y espinacas; y en frutas cítricas, como guayaba, limón, naranja, piña, kiwi y sandía. Además, en la medida de lo posible, se sugiere consumir pescado, salmón, atún, huevo y leche, y frutos secos, como almendras y arándanos.

La especialista también recomendó practicar ejercicio, ya que disminuye el riesgo de tener infartos, reduce los niveles de azúcar y grasa en la sangre y ayuda a bajar de peso; además disminuye la tensión nerviosa y favorece la sensación de bienestar.

“Extremar la limpieza en los alimentos y la zona en la que está el paciente es fundamental; lo mismo que llevar una dieta balanceada y personalizada, pues los casos varían según el tipo de enfermedades o afectaciones que existan previas al contagio”, recalcó.