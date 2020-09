Nepotismo en Poder Judicial Federal y empleados apadrinados en la CNDH

Your browser does not support the video tag.

SAT aumenta recuperación // Barones se regularizan

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que no deja de tintinear la caja recaudadora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el más reciente sonido proviene del cobro (3 mil 200 millones de pesos) de impuestos no cubiertos por la trasnacional española Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (mejor conocida como BBVA y que en México se quedó con Bancomer y algo más), la que en nuestro país obtiene el 40 por ciento de sus utilidades globales.

Por cierto, cuando el BBVA se quedó con Bancomer (y de pasadita con los bancos Probursa, Promex, Unión, Oriente y Cremi, todos privatizados en el salinato) los propietarios mexicanos, es decir, la parte vendedora, no pagaron un solo centavo de impuestos, con la complacencia y hasta el aplauso de los gobiernos neoliberales. Tampoco los de Banamex, con Roberto Hernández Ramírez a la cabeza.

De acuerdo con la información publicada por La Jornada (Julio Gutiérrez), dicho pago pone fin a un litigio por diferencias en el monto a cobrar del impuesto sobre la renta (ISR). Así, se convirtió en otra de las 15 grandes compañías nacionales y extranjeras que regulariza su situación tributaria dentro de un plan anunciado en abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El grupo bancario dijo que con esa erogación, realizada en dos tramos, se terminan las diferencias de criterio en el pago del ISR y se agiliza la recaudación de recursos tributarios para el SAT justo en el momento en que el país requiere recursos fiscales por la difícil situación económica por la que atraviesa.

Chihuahua: las aguas electorales

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que no es solo el tema del agua, que puede analizarse desde la perspectiva de las obligaciones jurídicas internacionales (en este caso, el suministro del líquido a Estados Unidos en función de un convenio anterior a la actual administración federal) y de la legítima protesta social ante actos de autoridad que lesionen los derechos de, en este caso, agricultores y productores.

Más allá de estos tópicos, en Chihuahua se está viviendo una batalla política y electoral entre los poderes asentados en Palacio Nacional y en la entidad norteña mencionada o, extendiendo la mirada, entre diversos grupos, personajes e intereses que confrontan al obradorismo no solo en cuanto a la sucesión del panista Javier Corral Jurado sino en general, como parte de la acometida de diez mandatarios estatales que han dejado la Conferencia Nacional de Gobernadores y de las estrategias grupales rumbo a los comicios intermedios de 2021, la consulta sobre revocación del mandato presidencial en 2022 y los presidenciales de 2024.

El conflicto por el agua chihuahuense tiene como ingrediente preocupante la confrontación física entre manifestantes, que han tomado el control de instalaciones estratégicas, y la Guardia Nacional , ya con saldo de una persona muerta. El presidente de México ha hablado de grupos políticos que han incitado a los grupos de agricultores y que incluso los han armado con palos. El subsecretario de protección y seguridad ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, habló de “sobrepolitización” en Chihuahua y mencionó los casos de exgobernadores y políticos en activo que habrían, según sus palabras, participado en actos de agitación, revuelta o rebelión (Toma de la Boquilla es un huachicoleo de gran escala contra el gobierno federal: https://bit.ly/3md2nir ).

La elevación del tono en Palacio Nacional y en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, más el rechazo de gobernadores al proyecto de restricciones del presupuesto federal para 2021, con el jalisciense Enrique Alfaro tratando de colocarse a la cabeza, forman parte del conjunto de movimientos y maniobras que tendrán como desenlace las urnas en junio del año próximo.

En Morelos se ha reactivado la oposición a la termoeléctrica que ayer el presidente de la República anunció como proyecto a impulsar en su fase final. La decisión, dada a conocer en la conferencia matutina de prensa, tomó por sorpresa a los grupos sociales que en esa entidad se han opuesto al Proyecto Integral Morelos y en particular a la citada termoeléctrica. Sorpresa en el momento, porque el entonces candidato López Obrador se había comprometido a que ese proyecto no avanzaría, aunque varios hechos gubernamentales perfilaban la decisión presidencial de ayer.



La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Adiós a los viejos vicios. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió que el nepotismo al interior del Poder Judicial Federal “es una cultura” que para varios de sus integrantes “no se ve mal”, pues dan trabajo a esposas, hijos, entre otros. En una de las más duras autocríticas, el ministro presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal sostuvo que a casi dos años de estar al frente de la SCJN, los niveles de corrupción e impunidad han disminuido considerablemente porque ahora se sabe que si se incurre en prácticas indebidas o ilícitos “hay consecuencias severas”. Reconoció que el combate al nepotismo aún está pendiente. Nadie puede dudar de estos aires de transformación.

2. Los negocios de Martí Batres. Ya se van descubriendo los malos manejos de Rosario Piedra a su llegada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se sabe que senadores de Morena obtuvieron plazas de trabajo para sus recomendados una vez que Piedra llegó a la titularidad. Durante la reunión privada que los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado sostuvieron con Rosario Piedra guardó silencio cuando le preguntaron cuántos de los actuales trabajadores de la CNDH son apadrinados. El senador Emilio Álvarez Icaza explicó a la funcionaria que haber otorgado plazas laborales a los senadores de Morena la coloca en una posición delicada, pues los legisladores incurrieron en conflicto de intereses. ¿Y quién creen que encabeza la lista de beneficiados?: atinaron.

3. Ganancias. El Senado llamó a comparecer al secretario de Hacienda, Arturo Herrera y a la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, para que expliquen algunas de las inquietudes del sector empresarial respecto al paquete económico 2021, pero también detallen por qué no han cumplido su ofrecimiento de agilizar la devolución del IVA y que genera problemas al sector productivo. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, pidió al procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, le informe a Herrera que lo esperan en breve en el Senado, Lo mismo hizo el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta, pues le pidió que informe a la jefa del SAT que necesitan dialogar con ella. Estos acercamientos son los que destraban los conflictos. De ahí la importancia de acudir y entregar cuentas.



