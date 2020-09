Les presento al “Cártel Inmobiliario”

Your browser does not support the video tag.

Seré breve con algunas preguntas para mi presidenta Municipal Claudia Rivera Vivanco, sobre actos oficiales consumados por la polémica Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad de su gobierno, donde ya no despacha Bety, sino la recomendada de la otra Bety:

1.- ¿Es legal, legítimo y honesto que la empresa Nueva Elektra haya obtenido 10 licencias de construcción ingresadas y aprobadas el mismo día, 17 de junio de 2019?

Y, si no es legal ¿Claudia Rivera revocará las licencias que presuntamente carecen de dictámenes de medio ambiente, terminación de obra y otras irregularidades?

2.- ¿Operadora Sites de México SA de CV, cumplió con todos los trámites de manera legal, como para que le hayan aprobado la instalación de 75 antenas en un sólo día, el 15 de julio de 2020? ¿Existen expedientes de factibilidad, uso de suelo, licencias de construcción, cuentas prediales? Quiero verlos.

3.- ¿La gasolinería Octan Smart Energy SA de CV usará sus 2,172.94 metros cuadrados o trabajará en un espacio menor? El terreno (propiedad de… “X, Y y Z”) se ubica en calle Eucalipto 12503, colonia La Carmelita, cuenta predial PU-1054344901 y demás datos ¿Estas es la “se mochó” con los 350 mil?

4.- Si el 16 de octubre de 2019 se clausuró la obra en la plaza comercial

Aviario, ubicada en la calle 15 sur número 11502 colonia ex hacienda Mayorazgo, bajo el folio 0492 ¿Por qué siguió y sigue sin sanción o permiso alguno de ampliación? ¿Es cierto que influyente regidora del G5 “solicitó el apoyo y protección”? Del “apoyo” solicitado obviamente no hay documentos.

5.- ¿Paseo Destino, plaza comercial y estación de transporte de pasajeros ya cumplió con la toma de agua autorizada por Agua de Puebla para (Siempre) Todos? ¿Cómo le hizo la empresa Bonu Estrella Roja para conseguir del Ayuntamiento de Puebla la terminación de obra parcial el día 3 de junio de 2019 y el finiquito el 5 de junio, dos días después? ¿Existe estudio realizado para autorizar el estacionamiento? Si no ¿Por qué se le liberó el permiso desde el 14 de agosto de 2019?

Y ya, por hoy.

Si es legal, pues es legal.

Si no, pues no.

Y, si no, pues “el moche”, escaló.

Que asquerosidad es esto.

Punto.

He dicho y he preguntado.

Huauchinango para Isaac

Distinguido lector de De Buena Fuente me escribió para corregirme la plana y sin regañarme, amablemente me dio un zape:

“Mi señor, mi amigo, mi columnista preferido, mi héroe chin… Ja ja ja.

“En base a su columna del día de hoy (martes 8), le puedo decir que: El PRD y PRI ya cerraron la alianza y los (Martinez) Amador (hermanos cuyo presidente del PRD poblano es Carlos) pondrán candidato (a alcalde) en Huauchinango, y seguramente será Isaac (Martínez Amador), así que Liliana (Luna Aguirre) tendrá que buscarle por otro lado”.

A mi lector le digo que yo tengo otros datos, pero le concedo el beneficio de la duda. Abrazo.

Punto.

Mi lector, ha dicho y ha escrito.

Ni Obama

Quien salió del ataúd, fue María Teresa Castro Corro, secretaria de Planeación (nomás planea) y Finanzas del Gobierno del Estado. Habló ayer rete bonito en la conferencia de prensa de mi Góber, pero nunca ha dicho en qué, cómo, cuándo, dónde y por qué “se gastaron”, los del gobierno interino, el presupuesto de 2019. Doña Tete, dice tantos números y porcentajes, que no le entiende ni Obama.

El Verdugo

Tremendo, grosero y majadero recorte presupuestal de 5 mil millones de pesos para el año 2021, le aplicó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al gobierno poblano de Luis Miguel Barbosa. El Verdugo dice: Y eso que doña Bety (Gutiérrez), es poblana.

