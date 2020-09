Feministas toman CDH de Edomex; policías las agreden y detienen

Your browser does not support the video tag.

Policías agredieron y detuvieron a mujeres que tomaron la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) en Ecatepec y a fotógrafas y periodistas que se encontraban en el lugar.

Colectivas y familiares denunciaron que hay 11 mujeres, dos hombres y seis menores de edad detenidos, luego de que integrantes del colectivo “Manada periferia” ingresaron de forma pacífica a las instalaciones de la Visitaduría General Sede Ecatepec en solidaridad con el movimiento y la toma realizada por colectivas en la una sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México.

De acuerdo con un boletín de la Codhem, las mujeres dialogaron con el primer visitador general Víctor Delgado Pérez.

Horas después, en un video publicado por la periodista Lizbeth Hernández se ve cuando los policías entran a la sede y comienzan a golpear y jalonear a las mujeres para detenerlas.

Los policías también rompieron los cristales y golpearon un automóvil en el que reporteras y fotógrafas salían de la protesta en la Codhem.

Las detenidas, entre las que había una mujer embarazada, fueron llevadas a la Fiscalía de Atizapán. Afuera varias más esperaban noticias de sus compañeras pero también fueron agredidas por policías que lanzaron sillas y objetos a las manifestantes, además de que fueron dispersadas con extintores.

Saida Ruiz, abogada de los colectivos feministas, comentó que ya fueron certificados todos, y se encuentran bien, pero continúan la integración de la carpeta, luego de que fueron desalojados a petición de la Comisión de Derechos Humanos.

La Fiscalía General del Estado de México informó, a través de Twitter, que “un grupo de personas mantenía retenidas las instalaciones” de la Comisión Estatal y, que el ingreso de sus elementos “se dio ante delito flagrante y luego de agotar diversas negociaciones”.

Fuentes: Animal Político/Excélsior