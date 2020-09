Empleos petroleros de EU, China y Europa, los más afectados por Covid

Your browser does not support the video tag.

A nivel global, la pandemia por Covid-19 amenaza con destruir hasta 200 mil puestos de trabajo en el sector petrolero, los países más afectados por esta situación serían Estados Unidos seguido por Europa y China, según cálculos de Bloomberg Intelligence.

La recuperación de la demanda de combustible para aviones, gasolina y crudo se postula como el factor crucial para reducir el exceso de inventario.

Uno de los elementos que más influyen en la demanda de crudo actualmente es el número diario de nuevos casos de Coronavirus. En Estados Unidos, todavía epicentro de la pandemia con más de 6.3 millones de infecciones, Dakota del Norte, Missouri, Tennessee, Arkansas y Oklahoma están viendo tendencias crecientes en la cantidad de nuevos casos.

Según el bufete de abogados Haynes and Boone, solo en lo que llevamos de año, un total de 36 petroleras se han acogido a alguna de las modalidades que ofrecen las leyes de quiebra de Estados Unidos. El total de deuda acumulada por estas compañías asciende hasta los 50,993 millones de dólares.

En general, no se espera que la demanda de petróleo se recupere por completo hasta que haya una vacuna ampliamente disponible. Si bien están en proceso y se atisban grandes avances, es poco probable que todo el mundo pueda acceder a ella antes del primer trimestre del próximo año.

Fuente: Economíahoy.mx