Comuna de Tecamachalco da preferencia a Catem, acusan transportistas

Transportistas de carga mantienen bloqueada la presidencia municipal de Tecamachalco, pues acusan que dicho ayuntamiento le da preferencia para obras al sindicato de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem).

La mañana de este viernes, poca antes de las 11:00 horas, los afectados colocaron sus unidades sobre calles aledañas, y no permitiendo que conductores transitaran por la zona.

Y es que los transportistas de carga dijeron que es un abuso que el ayuntamiento de Tecamachalco únicamente beneficie al Catem, olvidándose de los otros grupos.

Se debe señalar que los bloqueos son en diversas calles, por lo que en el área ya hay algunas patrullas de la policía municipal.

Hasta el cierre de esta edición, los bloqueos continuaban, y se desconoce si los afectados ya fueron atendidos por la autoridad municipal.