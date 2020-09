Antorcha gestiona rehabilitación de agua potable en Joyas de Sur

Your browser does not support the video tag.

El Movimiento Antorchista gestionó la rehabilitación de agua potable de la calle Yoacíhuatl, en la colonia Joyas del Sur, ubicada en Puebla capital, la cual llevaba seis años sin ser atendida y se les cobraba el servicio sin tener acceso a él.

Así lo dio a conocer Juan Carlos Ramos Jiménez, encargado de Antorcha en la zona, quien mencionó que esta rehabilitación se gestionó ante Agua de Puebla.

Refirió que se introdujo tubo nuevo y se conectó a cada uno de los afectados, quienes durante seis años habían carecido de este servicio y tenían que buscar la manera de poder obtener agua, pero gracias a esta rehabilitación alrededor de 25 familias se han beneficiado.

“La solución de esta demanda es una muestra más de lo que se puede lograr cuando el pueblo se encuentra organizado. Durante años habían vivido en esta situación, se les hizo pagar el servicio pero este nunca les llegó y por la situación de la pandemia se agravaba más el problema, pues las familias no lograban abastecerse de agua porque tenían que comprar a unos precios muy elevado y muchos se han quedado sin trabajo y no tienen el recurso para adquirirla”, dijo Ramos Jiménez.

Por último, invitó a todos los vecinos a que se sumen, que se sigan organizando, pues ahora más que nunca, se necesita del apoyo de todos para enfrentar cada obstáculo que llegue a interponer el gobierno.