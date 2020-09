Tras 4 días, Puebla rebasa los 200 casos de Covid: SS federal

Your browser does not support the video tag.

Después de cuatro días de mantenerse por debajo de los 200 casos de Covid-19, este jueves, Puebla reportó 239, para llegar a un acumulado de 28 mil 665, de los que 19 mil 92, 66 por ciento, ya se recuperaron, indicó la Federación.

La Secretaría de Salud (SS) federal indicó que sumaron 3 mil 767 muertes, es decir 34 más que el miércoles, mientras que la epidemia activa, conformada por quienes presentaron síntomas los últimos 14 días, es de mil 122, lo que representó un incremento de 30.

En 24 horas, hubo 120 personas más que fueron dadas de alta al recuperarse del virus.

La disponibilidad de camas generales, el porcentaje en Puebla es de 69 por ciento, por arriba que la media nacional de 67 por ciento.

Respecto a las que tienen ventilador, para pacientes en estado crítico, está sin ocupar el 70 por ciento, sólo tres puntos menos que en el país, cuyo porcentaje fue de 73.

A nivel nacional, este 10 de septiembre, sumaron 652 mil 364 casos confirmados, 69 mil 649 defunciones, 40 mil 909 activos y 458 mil 850 recuperados.

Cabe mencionar que, por la mañana, el gobierno del estado reportó que la entidad superó los 100 confirmados de Covid-19 al registrar 109, con lo que Puebla llegó a un acumulado de 31 mil 5 en lo que va de la pandemia, mientras que los decesos que se reportaron fueron 10, para tener un total de 3 mil 936.