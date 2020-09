Segob de Puebla destina 46.8 mdp para rehabilitar El Portalillo

Your browser does not support the video tag.

La Segob estatal pagará 46.8 millones de pesos a Mut Infraestructura para la rehabilitación del edificio que alberga dicha dependencia conocido como El Portalillo, y que fue uno de los tres inmuebles que el ayuntamiento de Puebla pidió al gobierno estatal devolver.

Lo anterior, de acuerdo con el acta de fallo publicada en la página oficial del gobierno de Puebla, correspondientes al primer semestre, misma en la que se detalló que el contrato OP/ADE002/SA/SI-20200055 se dio por adjudicación directa y se hizo en mayo bajo el expediente SA-OP-ADE-2020-002.

En el documento no se especificó en qué consisten los trabajos que requiere la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, pues solo se señaló que la empresa debe concluirlos en 90 días naturales, contados una vez que se firmó el contrato con la dependencia estatal.

Hizo énfasis en que dicha firma reunió las condiciones legales, técnicas y económicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones a contraer, pero no se precisó si se analizaron otras opciones.

El monto de los trabajos es de 40 millones 413 mil 581.39 pesos, a lo que se le debe aumentar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) que son 6 millones 466 mil 172.51 pesos, que dan el total de 46 millones 879 mil 754.41 pesos.

Mut Infraestructura también se encargó de llevar a cabo la primera etapa de la rehabilitación de rastro municipal de Tlaxcala, en agosto del año pasado, trabajos por el que cobró 3 millones de pesos a dicho ayuntamiento.

Ley de Obra Pública lo permite

De acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el estado, en su artículo 43, está permitido que se hagan contratos a través de adjudicaciones directas, aunque esto ha sido criticado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) porque no hay competencia.

Dicho artículo establece que la contratación se podrá llevar a cabo sin realizar el procedimiento de licitación cuando sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes u otros derechos exclusivos o en su caso peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad pública o el ambiente de alguna zona o región del estado.

También, si se declaró la rescisión administrativa del contrato respectivo por causas imputables a quien haya resultado ganador en un procedimiento de adjudicación; la licitación haya sido declarada desierta o se trate de trabajos de mantenimiento, restauración y demolición de inmuebles en los que no sea posible precisar su alcance.

Es necesario precisar que el edificio de El Portalillo, ubicado en el barrio de El Alto, en la 14 norte 1206, donde está la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, fue uno de los tres edificios que el ayuntamiento solicitó al gobierno estatal regresar luego de que retiró a la SSC de la ciudad de Puebla de las instalaciones del C5 en abril pasado.