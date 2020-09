Presupuesto de Puebla sufrirá recorte de 6%; federación dará 2,310 mmdp menos

Your browser does not support the video tag.

Para el 2021, Puebla tendría un recorte en los recursos federales de 2 mil 310.2 millones de pesos, que son 5.9 por ciento menos a lo de este año, por lo que el gobierno estatal reducirá el gasto burocrático, eficientará su recaudación y una administración austera.

En rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó que son tiempos de crisis y se tiene que hacer “un gran esfuerzo” para sacar adelante la función del gobierno y cubrir las prioridades que se tienen, como es el tema de seguridad y combate a la pobreza.

En su intervención, la secretaria de Planeación y Finanzas (SFP), María Teresa Castro Corro, indicó que una de las bajas se dio en el Ramo 28, que son las participaciones federales, ya que el estado recibiría 39 mil 320 millones de pesos, comparados con los 40 mil 950 millones aprobados para este 2019, es decir, mil 629 millones menos, que equivale al

Para el 2021, Puebla tendría un recorte en los recursos federales de 2 mil 310.2 millones de pesos, que son 5.9 por ciento menos a lo de este año, por lo que el gobierno estatal reducirá el gasto burocrático, eficientará su recaudación y una administración austera.

En rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó que son tiempos de crisis y se tiene que hacer “un gran esfuerzo” para sacar adelante la función del gobierno y cubrir las prioridades que se tienen, como es el tema de seguridad y combate a la pobreza.

En su intervención, la secretaria de Planeación y Finanzas (SFP), María Teresa Castro Corro, indicó que una de las bajas se dio en el Ramo 28, que son las participaciones federales, ya que el estado recibiría 39 mil 320 millones de pesos, comparados con los 40 mil 950 millones aprobados para este 2019, es decir, mil 629 millones menos, que equivale al 7.1 por ciento.

Agregó que, en el caso de los convenios, que son lo que se hacen entre la Federación y las dependencias, tiene una disminución para la entidad poblana sería del 37.1 por ciento, pues de 8 mil 705.3 millones de pesos de este 2010, pasaría a 5 mil 660.9 millones, lo que representa 3 mil 44.3 millones menos para el siguiente año.

En tanto, del ramo 33, que son fondos que ya vienen etiquetados para educación, salud, DIF, infraestructura social, entre otros, se dio una baja ya que se tendrían 39 mil 162 para 2021, que son 2 mil 439.5 millones más que los 33 mil 723 millones de este 2019.

- Anuncio -

Explicó que este monto aumentó porque se calculan por los índices de marginación, pobreza y rezago educativo, por ello es que algunos subieron y ante esto el gobierno estatal debe usarlos para su fin específico, además de que algunos van directamente a los municipios, como son el Fortamun.

De igual forma, dijo que en los recursos propios que se tiene estimado para el 2021 sean 7 mil millones de pesos, que significa una caída del 12.5 por ciento comparados con los 8 mil millones que se contemplaron para este año, aunque dijo que son las mismas variables y así se mantendrán.

Sin saber cuánto tocará del Insabi

La funcionaria estatal comentó que en el paquete económico que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en días pasados no se tiene la distribución por estado de los recursos del Insabi, por lo que no se puede conocer qué tantos recursos serán para Puebla, ya que solo se conoce que hubo una caída a nivel nacional de 3 mil millones de pesos.

Ante esto, Barbosa Huerta manifestó que a fin de causar ahorros, se disminuirá la nómina que hace operar a las Secretarías, Subsecretarías, Institutos y Organismos Públicos Descentralizados (OPD) estatales, los cuales se reorientarán hacia acciones de beneficio social, como seguridad, bienestar, educación, salud y obra pública.

“Vamos a reducir el tamaño del gobierno, ese gran elefante anciano y reumático que nos dejaron gobiernos panistas y priistas, hay que revitalizarlo, es algo muy complejo, pero debemos hacerlo para garantizar las acciones en beneficio de los poblanos”, pronunció.

Reiteró que no habrá nuevos impuestos para 2021, ya que por el contrario lo que se hará es eficientar el cobro de los que ya se tienen, así como se buscará incrementar la base gravable para que más personas paguen y ayuden con la recaudación estatal.

El mandatario manifestó que su gobierno será aún más austero, al tiempo de recordar que los salarios de servidores públicos son bajos y no tienen seguros médicos privados, planes de telefonía celular, vales de gasolina o algún otro subsidio o prestación para desplazarse, como si lo hacían en administraciones pasadas.