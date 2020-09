Piden deportar a #LadyArgentina; INM verificará situación migratoria

Your browser does not support the video tag.

Luego de que se viralizó el video de la agresión que sufrió una vecina de la colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, por parte de una pareja argentina, usuarios de redes sociales exigen que sean deportado, mientras que el IMN informó que los citará para determinar su condición migratoria.

Incluso, la pareja ya habría sido identificada, y en México laboraría en el “Bar Arrabalero”, en la Ciudad de México, al cual internautas pidieron que deje de presentarlos, además de que a la asociación civil “Tango para Todos” le exigen una postura.

Ante la ola de comentarios, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó en su cuenta de Twitter que verificará la condición migratoria de la pareja -aparentemente de nacionalidad argentina- que insultó y agredió a una mexicana.

El @INAMI_mx informa que, se citará a los extranjeros -supuestamente de nacionalidad argentina- que agredieron a una persona en la Colonia Hipódromo Condesa en la #CDMX, para verificar su condición migratoria. — INM (@INAMI_mx) September 10, 2020

Por su parte, los comentarios en redes, algunos con más molestia que otros, no han dejado de nombrar a #LadyArgentina, como fue apodada la mujer agresora que llamó a la vecina de la colonia Hipódromo “india horrible”.

Único país en el mundo donde te discrimina en tu propia nación un extranjero. Verdad #LadyArgentina? pic.twitter.com/EQ4MLmhQjn — PelisD (@Pelis2020) September 10, 2020

#LadyArgentina

Cuando dices “india horrible” pero tu estas bien pinche fea pic.twitter.com/dRAUlrJIHt — crisfreak (@crizzz01) September 10, 2020

Hemos llegado al punto de tener más empatía y respeto por un árbol o una mascota, que por nuestros semejantes. Seguir usando la palabra “india” como insulto es sinónimo de ignorancia como la de la #LadyArgentina y su amigo! 👎pic.twitter.com/LU5hstjd8u — Juan E. Castillo 👑🚴‍♀️🚗 (@johnerencastle) September 10, 2020

No es por hecharle más sal a la herida, pero todavía se burló mas con un Meme….

Vive en México y hace esto….. Que la agarren confesada a donde vaya, no está bien ofender al país que te da de comer!

Podemos no estar de acuerdo, pero esto se pasó 😡😒👇🏻 #LadyArgentina pic.twitter.com/Q6SZF5ADYA — 🇦 🇳 🇬 🇮 🇪 🌹 (@AngeliqueMGR) September 10, 2020

