LX Legislatura acabó con fuero de diputados; vamos contra excesos: Tonantzin

A dos años de la LX Legislatura, se han acabado en ésta “los excesos y lujos que en anteriores congresos sus integrantes disfrutaban” sin dar resultados a los ciudadanos y solo simulaban, señaló la diputada local de Morena, Tonantzin Fernández Díaz.

Tras el informe de resultados presentado por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este poder, Gabriel Biestro Medinilla, la también vicecoordinadora de la bancada morenista destacó que la eliminación del fuero constitucional para los diputados, gobernador, auditor superior y magistrados es un emblema y producto del consenso entre los grupos parlamentarios.

En entrevista, dijo que los integrantes del actual Congreso han antepuesto los temas ciudadanos sobre los intereses de partidos para armar la agenda legislativa y que se refleje en beneficios, al recordar que también muchas reformas se han votado por unanimidad, aunque también puede no hacer consensos en otros asuntos, pero siempre hay trabajo coordinado.

Indicó que en la actual legislatura se impulsó la paridad de género, al haber 20 mujeres y 21 hombres como representantes populares, lo cual también se refleja en la presidencia de las comisiones importantes.

En el caso de la bancada de Morena, puntualizó que siguiendo los preceptos de la cuarta transformación sus integrantes han trabajado en austeridad, lo cual otros grupos parlamentarios han aplicado y que lamentablemente quienes ocuparon estos cargos sacaron el mayor provecho con cargo al erario.

Fernández Díaz resaltó que pese a la pandemia de Covid-19, la LX Legislatura no ha dejado de laborar, por lo que hicieron una reforma a la Ley Orgánica para realizar sesiones virtuales de las sesiones ordinarias y de comisiones, lo que en otros estados sus homólogos no aplicaron.

En este tenor, refirió que derivado del segundo año de actividades se aprobaron seis leyes nuevas, 307 decretos de reformas, la presentación de 839 iniciativas y más de 280 puntos de acuerdo.

La diputada del distrito 18, con cabecera en Cholula, dijo que en esta legislatura dejaron atrás la simulación de comisiones, lo cual acostumbraban los diputados anteriores, “entre ellos se ponían de acuerdo para firmar la minuta de sesión”.

No más Oficialía de Partes

Además, contó que esta legislatura dejó de ser una Oficialía de Partes del gobernador en turno, ya que las iniciativas que reciben de él -Miguel Barbosa Huerta- se analizan y discuten, lo que en el anterior Congreso no ocurría y estaba al servicio del ahora fallecido Rafael Moreno Valle.

Dijo que entre los retos para el tercero y último año de la LX Legislatura es alcanzar logros que sus antecesores no dieron a los ciudadanos y de manera personal tiene la ley para el empoderamiento a las mujeres y jefas de familia, con lo que se trata de brindar no solo bienestar en lo económico, sino apoyarlas para que accedan a mejores oportunidades laborales, pero que vayan acompañadas de capacitaciones. Accediendo a un apoyo económico por seis meses.

Recordó que esta iniciativa la presentó en el periodo legislativo pasado, la cual está en análisis.

Indicó que la próxima semana también saldrá una reforma a la Ley Orgánica Municipal para que ediles lleven a cabo una vez por semana jornadas de atención ciudadana.

Recalcó que esta legislatura, donde la coalición Juntos Haremos Historia es mayoría, está marcando un “antes y después”, al derogar la llamada Ley Bala, regresar la autonomía a las juntas auxiliares, eliminar la figura de expropiación exprés y prohibir que candidatos de partidos paguen espectaculares y coloquen publicidad en el transporte público. Además que el Congreso ha abierto las puertas para la atención de los poblanos sin la necesidad de solicitar audiencia.