Jorge Arganis Díaz, titular de la SCT, da positivo a Covid-19

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal dio a conocer que su titular, Jorge Arganis Díaz Leal, tras presentar algunos síntomas, se realizó la prueba de Covid-19, que resultó positiva este jueves, por lo que se mantendrá trabajando a distancia y en aislamiento.

Lo anterior, a través de un breve comunicado de prensa, donde sólo refirió que el secretario “se encuentra atendiendo las recomendaciones médicas y las medidas de aislamiento, por lo que dará seguimiento, a distancia, a todos los temas inherentes a la SCT”.

El contagio del funcionario federal, de 77 años, sucede apenas un mes y medio después de haber asumido las riendas de la SCT, tras la renuncia de Javier Jiménez Espriú.

Asimismo, se da en el marco de la incorporación de las Marina a tareas de seguridad en las aduanas y puertos de todo el país, determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador que ocasionó la renuncia de su antecesor.