Hospitales privados dan 14,345 atenciones a derechohabientes de IMSS

En cinco meses, hospitales privados han dado 14 mil 345 atenciones a derechohabientes del IMSS, la mayoría en la especialidad de Obstetricia, como parte del Convenio para la Prestación Subrogada de Servicios Médicos y Hospitalarios, firmado el 13 de abril ante la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con un comunicado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para parto, embarazo y puerperio se han atendido nueve mil 293 personas atendidas, y por cesárea, dos mil 431 intervenciones.

En las instituciones privadas se atendieron también mil 357 pacientes por Colelitiasis y Colecistitis; 605 por hernia; 316 de apéndice; 60 por cirugía endoscopia urológica; 71 por úlcera gástrica y duodenal; 211 por otras intervenciones médicas y una por Covid-19.

Por estas operaciones, los derechohabientes estuvieron hospitalizados entre tres y cinco días, posteriormente fueron referidos a la Unidad de Medicina Familiar correspondiente para continuar con su atención en la propia clínica o domiciliaria, para surtir recetas o la expedición de su incapacidad.

Por entidad, el Estado de México encabeza la cifra de atenciones con mil 149; seguida de Jalisco, con mil 81; Guanajuato registró mil 35; Querétaro reportó 973, y Nuevo León 911.

Hasta el 7 de septiembre, las representaciones del IMSS han pagado 289 millones 825 mil 566 pesos a los hospitales privados, previa recepción de las facturas que sustentan las atenciones; se verifica el procedimiento realizado y una vez cubiertos los requisitos, se efectúa el pago a cada instituciónprivada.

En este esfuerzo de atención médica prioritaria, participan la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano Hospitales, con un total de 226 instalaciones sanitarias a nivel nacional; en la Ciudad de México apoyan el Hospital Español, Hospital ABC, Médica Sur, Hospital Ángeles y Grupo San Ángel Inn.