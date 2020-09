Detectan 66 alteradores en gasolineras de Puebla y otros 4 estados

Your browser does not support the video tag.

La Profeco detectó 66 alteradores de combustible en 66 gasolineras de Puebla, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas y Yucatán, estos aparatos pueden ser controlados a distancia para alterar los controles volumétricos y manipular funciones como despacho, cobro y registros.

Se detalló que un caso se descubrió en la gasolinera con permiso PL/3216/EXP/ES/2015 en Tehuacán, Puebla, con 20 componentes que podrían reducir el volumen de combustible despachado.

Estos componentes fueron detectados durante acciones de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizadas entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre de 2020 en gasolineras de los estados señalados.

Derivado de esta irregularidad, personal de la Profeco colocó sellos con la leyenda de inmovilizado en todos los instrumentos de medición de las estaciones.

La dependencia indicó que en octubre próximo entrarán en vigor nuevas normas para asegurar el despacho de litros completos de combustible en estaciones de servicio, la entrada en vigor de la NOM-185-SCFI-2017 para programas informáticos y sistemas electrónicos; y la NOM-005-SCFI-2017 para instrumentos de medición que despachan combustible.