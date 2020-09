Conago: el adiós

Your browser does not support the video tag.

Las acciones o hechos que afectan a una organización de corte institucional o político traen consigo períodos de incertidumbre.

Recientemente se conoció la salida de 10 ejecutivos estatales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), su partida se da en un contexto de incertidumbre política.

En el anuncio público argumentaron motivos ajenos a la Conferencia, mas no problemas que tuvieran al interior de la organización. De esta salida atípica comentemos algunos puntos:

Acuerdo.- El federalismo es un arreglo de orden político para repartir competencias entre entidades federadas. Bajo esta lógica se trata de la unión para crear sinergias y contribuir a propósitos comunes. Antaño México ya tuvo su época de posiciones encontradas entre federalistas y centralistas, sin embargo, el desacuerdo nos recuerda que la desunión nos debilita como país.

Circunstancia.- El manejo de la pandemia del coronavirus y las consecuencias políticas que ello ha traído consigo, orilló a los mandatarios estatales a la adopción de posturas en defensa de sus gobernados. Este hecho nos revela que las instancias federales no han tenido la sensibilidad para mantener una relación política por lo menos de suficiencia.

Escenarios.- No existe en el panorama un ambiente de “balcanización” a pesar de las declaraciones de los actores en conflicto, por lo que no se vislumbran rupturas institucionales por lo pronto. El momento presente nos da poca dimensión de lo que puede venir en el futuro, pues el horizonte electoral del 2021 traerá consigo cambios y por lo tanto nuevos integrantes de la Conago, de la alianza de gobernadores de extracción panista y de los gobernadores de la alianza federalista.

Ante la crisis sanitaria, económica y de inseguridad, los desacuerdos entre grupos no contribuyen a la búsqueda de salidas viables para ninguna de ellas, las consecuencias las resentirá la población nacional.

El novelista Brock Thoene ha expresado: “Siempre es más difícil que te dejen atrás que ser el que se va”.

10 de septiembre de 2020