Con todo y Covid, Canadá ratifica a Puebla como destino de inversión

Durante el segundo trimestre del 2020, Canadá se ubicó como el segundo país de origen de la inversión extranjera directa radicada en Puebla, con 104 millones de dólares en dicho periodo, pese al escenario de pandemia de Covid-19.

Así lo expuso la secretaria de Economía (SE), Olivia Salomón Vibaldo, en el marco del diálogo Oportunidades de Intercambio Comercial Puebla-Canadá, donde explicó que México es el tercer socio comercial con Canadá, muestra también de que los acuerdos comerciales en la región son una política contundente para el desarrollo.

Apuntó que Puebla suma productos con potencial como agro-alimentos, textiles, automotriz y autopartes, aunado a la posibilidad de acceso a las pequeñas y medianas empresas en procesos de exportación, así como su participación en las cadenas de valor globales y de la región.

Refrendó que en medio de la crisis sanitaria del Covid-19, los gobiernos locales tienen la oportunidad de construir, en coordinación con el Cuerpo Diplomático consolidado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, soluciones a la medida de sus necesidades con acciones contundentes.

El embajador de México en Canadá, Juan José Gómez Camacho, destacó la promoción de negocios, inversiones y turismo para generar riqueza en los estados, condiciones de desarrollo, empleo y reducción de las desigualdades con base en la política del gobierno federal, siendo el T-MEC el principal destino de la inversión global.

La secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, señaló que suman 141 cadenas productivas en el estado de Puebla, mientras que su homóloga en Turismo, Vanessa Barahona de la Rosa, destacó la coordinación con el Cuerpo Diplomático acreditado en el Extranjero para la difusión de Puebla como destino.