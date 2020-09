Comuna otorga descuento en depósito vehicular y otros estímulos

Your browser does not support the video tag.

La Comuna de Puebla otorgará estímulos fiscales, como el descuento de 50 por ciento en la ocupación de espacios en el depósito de autos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) y de 100 por ciento para quienes hayan sido víctimas de algún delito.

Lo anterior, ante la emergencia sanitaria por el Covid-19 y con el fin de reactivar la economía con diversos descuentos en impuestos, servicios y otros trámites municipales la administración local, a través de la Tesorería Municipal.

Los beneficios tendrán vigencia hasta el 29 de diciembre, conforme a lo establecido a los 25 acuerdos publicados el pasado 4 de septiembre, en el Periódico Oficial del Estado (POE) de Puebla, para dar efecto a dichos estímulos.

Entre estos, destaca también el descuento de 30 por ciento en la expedición de certificados, constancias y talleres por parte de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos; de 50 por ciento en el pago de derechos por servicios de panteones y, de 30 por ciento por los servicios de rastro.

Asimismo, el descuento de 10 por ciento en el Impuesto sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles, a quienes adquieran por primera vez, durante septiembre-diciembre 2020, predios para uso exclusivo de casa habitación.

Para que las y los contribuyentes hagan efectivo su descuento, deberán presentarse con su orden de pago generada por la dependencia que corresponda a las oficinas de la Tesorería Municipal ubicadas en la avenida Reforma 126, colonia Centro Histórico, de lunes a viernes en un horario de 9 a 15 horas.