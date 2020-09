Cambian sede de Senasica en CDMX; Sader destaca “ahorro” de 145 mdp

Your browser does not support the video tag.

Desde el 1 de septiembre, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ocupa una nueva sede en la colonia Hipódromo Condesa, de la Ciudad de México, con lo cual hay “ahorros anuales por 145 millones de pesos por renta de inmueble”.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a través de un comunicado, donde explicó que el traslado se apega al decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

La nueva dirección de esta dependencia es Avenida Insurgentes Sur número 489, colonia Hipódromo, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, informó el Gobierno de México a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

El aviso señala que, a partir del 1 de septiembre, la correspondencia, trámites y servicios, diligencias, notificaciones, citaciones y demás asuntos relacionados con este órgano administrativo del Gobierno de México deben referirse al nuevo domicilio.

Con estas acciones, la Secretaría de Agricultura cumple el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de abril del 2020, que en la fracción IV señala que “se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles”.

El Senasica dejó de rentar el inmueble ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 5010 para reubicar a los servidores públicos en el edificio de Insurgentes Sur, el cual es propiedad del gobierno federal, administrado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Las nuevas instalaciones del Senasica fueron adecuadas para que los servidores públicos desarrollen sus funciones de acuerdo con la nueva normalidad.