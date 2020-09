Antorcha gestiona pipas de agua para vecinos de Xonacatepec

Your browser does not support the video tag.

El Movimiento Antorchista gestionó pipas para vecinos de la colonia Neza, en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, ante la falta de este servicio básico, el cual –acusaron– les ha sido negado por parte del gobierno municipal de Puebla.

A través de un comunicado, la organización refirió que, pese al “regreso a la normalidad”, en colonias populares persisten los estragos, pues muchas de las personas que habitan en estas zonas continúan sin recuperar sus empleos y, por tanto, sin poder atender las necesidades básicas de sus hogares.

De acuerdo con Eduardo de los Santos, líder de Antorcha en la región, “desde hace varios años la gente ha estado solicitando a las autoridades municipales que se les atienda esta demanda, sin embargo, no han recibido una respuesta favorable y para poder sobrellevar la falta del servicio, compraban agua potable mediante pipas, pero ahora la gente no tiene dinero ni para eso”.

Agregó que los antorchistas continuarán dando la lucha para que se les atienda esta demanda, “pese al constante desdén por parte de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco”.