27 enfrentamientos de Sedena y Semar con delincuentes en Puebla de 2007 a 2018

Entre 2007 y 2018, en el estado de Puebla se han registrado 19 enfrentamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con presuntos grupos delictivos y ocho más de la Secretaría de Marina (Semar), lo que hace un total de 27 combates en ese periodo.

La entidad poblana se ubicó como el décimo lugar con más enfrentamientos armados registrados por la Semar en el periodo señalado, por debajo de Tamaulipas (170 hechos), Sinaloa (42), Veracruz (32), Guerrero (22), Coahuila (21), Nuevo León (19), Michoacán (16), Jalisco (14) y Zacatecas (9).

En el caso de la Sedena, Puebla ocupó el puesto 19 nacional con más enfrentamientos, mientras que en los primeros lugares estuvieron Tamaulipas con 2 mil 43, Nuevo León con 412, Guerrero con 312, Michoacán con 274 y Sinaloa con 230.

Lo anterior de acuerdo con el informe Las dos guerras. El impacto de los enfrentamientos de las fuerzas armadas en los asesinatos de mujeres en México (2007-2018), elaborado de manera conjunta por Intersecta, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y con apoyo de Fondo Semillas.

Respecto a Puebla se indicó que 2017 fue el año con más enfrentamientos con el crimen organizado que registró la Sedena en la entidad con el 3 por ciento del total, seguido de 2016 y 2018 con 1.7 y 1.1 por ciento, respectivamente.

Mientras que en los años con más enfrentamientos de presuntos criminales y la Semar en la entidad poblana fueron: 2017 con el 9 por ciento del total, 2018 con el 3 por ciento y 2016 con el 2.3 por ciento.

El impacto en los homicidios de mujeres

En el tema de los asesinatos de mujeres relacionados con los enfrentamientos de las fuerzas armadas el estudio señaló que para el caso de las féminas: según las estimaciones en todo el periodo (2007-2018), por cada enfrentamiento adicional de la Sedena, los asesinatos de las mujeres, a tres meses de los enfrentamientos, en promedio incrementaron en un 2.12 por ciento.

Mientras que en el caso de los enfrentamientos de la Semar, el aumento estimado de los homicidios de las mujeres fue del 12.5 por ciento a tres meses de los ataques armados, también se estimó que los enfrentamientos están asociados a un incremento de los homicidios de mujeres cometidos tanto sus casas, en la calle, con armas de fuego y sin ellas.

Según el informe la militarización de la seguridad pública, vista a través de los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas, ha contribuido a la crisis actual de la violencia del país, que ha tenido como resultado que maten, en promedio, a 10 mujeres al día.

Concluyó que por eso el documento habla de las dos guerras: porque las mujeres en México, además de lidiar con la guerra del machismo que condiciona su día a día, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en sus relaciones íntimas y con extraños, ahora tienen que hacerlo en un contexto de violencia provocado por la llamada “Guerra contra las drogas”.