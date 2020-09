26% abandona su cita ante el SAT en Puebla; llaman a acudir

Your browser does not support the video tag.

Puebla está en el grupo de ocho entidades con porcentaje superior al 26 por ciento en abandono de citas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mismo que llamó a que asistan a las mismas o, de no poder acudir, cancelar.

Durante el periodo del 24 de agosto al 8 de septiembre (días que en los que se ha dado atención con ampliación de horarios de apertura de las oficinas en días sábado) hubo, en promedio, 24 por ciento de abandono de citas.

Por ejemplo, la inscripción de personas morales, servicio demandado en algunas entidades federativas y que incluso fue motivo de señalamiento de parte de algunas cámaras o asociaciones, tiene un porcentaje de abandono de 29 por ciento, es decir, 3 de cada 10 empresarios que buscan dar de alta su persona moral no asiste a la cita.

Entidades federativas como Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa, Puebla, Nuevo León, Estado de México y Veracruz presentan porcentajes generales de abandono en promedio superior al 26 por ciento, por lo que reiteró el llamado a que las personas contribuyentes que ya tengan cita agendada, cumplan con su compromiso de asistir.

En caso contrario, si el o la contribuyente no puede asistir y cancela su cita con oportunidad, generará solidaridad con otras personas contribuyentes, ya que permitirá aprovechar esos espacios.