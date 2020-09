TEEP ordena nueva elección de representante indígena en Tepanco

Your browser does not support the video tag.

El TEEP anuló la elección de un representante indígena en la Comuna de Tepanco de López por no consultar a todos los pobladores, así como desechó los recursos de la dirigente del PAN, Genoveva Huerta Villegas, y el extitular de la Segob, Fernando Manzanilla Prieto.

La magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, al presentar el expediente TEEP-A-189/2019, manifestó que la promovente, Sebastiana Huerta Santana, en diciembre pasado, pidió anular la elección de representante indígena, a cargo del ayuntamiento, y en la que resultó ganadora Guadalupe Silvestre Bautista de León.

Esto, al argumentar que la convocatoria fue ilegal ya que el ayuntamiento vulneró los derechos de los pobladores de la junta auxiliar de San Luis Temalacayuca, ya que nunca les preguntaron si querían formar parte de dicha comisión, además de que la convocatoria solo la hizo en popoloca, excluyendo así a los que hablan náhuatl.

Ante esto, el TEEP declaró la nulidad de la elección y pidió al Instituto electoral del Estado (IEE) que realice una consulta informada, previa y de buena fe dirigida a toda la población de dicho municipio, a fin de que decida si quieren participar en la conformación de la comisión de asuntos indígenas, si están de acuerdo en elegir a un representante por comunidad y, de ser así, decidan cuál será la forma de elección.

Respecto a los recursos TEEP-A-146/2020 de Manzanilla Prieto y TEEP-A-158/2020 de Huerta Villegas, ambos contra la resolución de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del IEE, la magistrada manifestó que ambos no cumplen con alguno de los requisitos de procedencia de los medios de impugnación establecidos en el Código Electoral local.

Desechan recursos de regidor de Morena

De igual forma, desecharon los recursos TEEP-JDC-002/2020, TEEP-JDC-003/2020, TEEP-JDC-004/2020 y TEEP-JDC-005/2020, todos presentados por el regidor morenista Roberto Eli Esponda Islas contra el ayuntamiento de Puebla.

El ponente Jesús Gerardo Saravia Rivera manifestó que el TEEP no es competente para resolver su caso debido a que la queja va enfocada en la reorientación de 500 millones de pesos que aprobó el Cabildo en días pasados, lo cual no tiene que ver con un tema electoral o protección de derechos político-electorales.

Asimismo, los magistrados sobreseyeron el expediente TEEP-A-185/2019, interpuesto por Mary Sol Tenorio Merino, síndica de Xochitlán Todos Santos, quien acusó que en el ayuntamiento no la dejaban desarrollar su cargo, tampoco la convocaban a las sesiones de Cabildo ni le daban su salario desde que inició la administración.

Por otra parte, fueron declarados fundados los recursos TEEP-A-128/2020 y TEEP-A-129/2020, interpuestos por Héctor Rosales Castillo, regidor de Hacienda Pública y Patrimonio del ayuntamiento de Tecamachalco, por la omisión de la alcaldesa Marisol Cruz García de explicar el porqué no lo convocan a las sesiones del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios relacionados, por lo que la edil morensita tendrá que invitarlo a las demás reuniones.

Finalmente, el expediente TEEP-A-121/2020, presentado por María Isabel Lugo Chávez, secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, en contra del acuerdo del 22 de mayo 2020 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por falta a los estatutos, fue declarado inoperante luego de que se comprobó que ya había sido notificada en dos ocasiones.

