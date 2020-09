SSP aprehende a presunto líder de robo a trenes de carga en Puebla

Your browser does not support the video tag.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a Israel P., alias “El Municiones”, presunto líder de una banda criminal dedicada al robo de transporte de carga, de ferrocarril, vehículos, narcomenudeo y vinculado a homicidios en Nopalucan.

El hombre era uno de los objetivos en el atlas delictivo del Gobierno del Estado, debido a que era uno de los generadores de violencia en dicha zona.

Al detectarlo, los agentes lo encontraron en posesión de 102 dosis de una sustancia con características de la droga conocida como cristal, por lo que será puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

De acuerdo con el trabajo de gabinete de los uniformados, el detenido presuntamente era el líder de un grupo criminal dedicado al robo con violencia en carreteras de los municipios de Mazapiltepec de Juárez, Soltepec, Nopalucan, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, Tecamachalco y Amozoc.

Además, organizaba atracos a tren de carga que cruza por esas demarcaciones del estado, delito por el que fue capturado en 2014 cuando fue sorprendido transportando la mercancía robada en una camioneta. Cabe señalar que mediante la violencia trataba de mantener el control de zonas en las que tenía operaciones.