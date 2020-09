Segob abre diálogo con mujeres que tomaron CNDH y promete diálogo

Your browser does not support the video tag.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, atendió a representantes de colectivos de mujeres, madres y víctimas de violencia de género que permanecen en las instalaciones de la CNDH para “escuchar sus casos y reclamos legítimos”.

En salón Revolución de la sede Bucareli, la secretaria Olga Sánchez Cordero enfatizó que “se va a avanzar con ellas en sus reclamos y darles solución como Estado mexicano”.

Acompañada por las titulares de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano; de la Unidad de Apoyo a al Sistema de Justicia, Paulina Téllez Martínez; y la secretaria técnica del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias (GIEV), Alicia Leal Puerta, la secretaria de Gobernación coincidió con las asistentes que la política y la atención de casos debe ser transversal y con perspectiva de género.

Asimismo, instruyó a la titular de la Unidad de Apoyo a al Sistema de Justicia atender las demandas de las asistentes a través de las mesas de justicia, y a la comisionada de la Conavim a realizar visitas en los estados para escuchar a las víctimas porque “esta mesa de trabajo tiene como fin dar una respuesta puntual a las demandas”.

En su intervención, Alicia Leal Puerta les reiteró la importancia de que ellas sigan insistiendo en el acceso a la justicia en sus estados y en sus localidades, porque estos delitos son, la mayoría, del fuero común, no obstante, expresó su apoyo para revisar los casos en sus particularidades.

Por su parte, Fabiola Alanís dijo que el diálogo fue bastante fructífero y se estableció una primera ruta de acuerdo que tiene que ver con una mesa permanente para la revisión de los casos presentados y habrá acompañamiento por parte de Gobernación.