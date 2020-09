Puebla, sin corte presupuestal en 2021; había recursos atrasados: Armenta

Your browser does not support the video tag.

El senador Alejandro Armenta Mier explicó que Puebla no sufrirá una reducción al presupuesto neto de 2021, pues el 5.1 por ciento “retirado”, pertenecía a montos asignados no ejercidos en otros años; recursos podrían aumentar a finales de 2020.

En conferencia virtual, aseveró que el 5.1 considerado como reducción presupuestal es una partida adicional catalogada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas), de 2016, 2017 y 1018, que en pasadas administraciones no fueron ejercidos, y cuyos montos trasladaron al etiquetado de 2019 y 2020, permitiendo que el recurso creciera.

Explicó que las Adefas estaban etiquetadas para la remodelación del hospital del IMSS de La Margarita, la construcción del hospital de Amozoc, y del centro que sustituiría al hospital de San Alejandro, que quedó inoperable tras los sismos de septiembre del 2017.

Mencionó que incluso el presupuesto para 2021, de 89 mil 864.6 millones de pesos, es mayor al de 2020, cuyo presupuesto neto fue de 87 mil millones, que llegó a 94 mil 691.4 millones de pesos con las Adefas.

Por ello, el morenista pidió analizar el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y esperar a ver cómo concluye antes de su aprobación.

Presupuesto podría aumentar

Armenta Mier precisó que el monto para el próximo año puede aumentar con los proyectos estatales sobre la rehabilitación del aeropuerto Hermanos Serdán, la Agencia Estatal de Energía y los programados para detonar el turismo y el campo.

De igual forma, que los diputados federales podrían contribuir para incrementar el presupuesto en Puebla, ya que en ellos recae la aprobación del PPEF.

Agregó que, a nivel federal, el turismo recibirá apoyo por la pandemia de Covid-19, con lo que se buscarán estímulos para aeropuertos, plataformas de servicios turísticos e incentivos fiscales a hoteleros, restaurantes, mismos que posteriormente se darán a conocer.

- Anuncio -

Esto, luego de que este miércoles, el gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó que la Federación ha sido “inequitativa” en la entrega de recursos, pues tampoco se contemplan obras para Puebla el próximo año; pese a ello, aseguró que no habrá nuevos impuestos.