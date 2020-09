Puebla, estado con mayor carestía en agosto, con inflación del 0.92%: Inegi

Your browser does not support the video tag.

El Inegi ubicó a Puebla como el estado con mayor inflación durante agosto, con un 0.92 por ciento de incremento en relación a julio de 2020, le siguieron Querétaro, Chihuahua, Michoacán y Guanajuato con 0.79, 0.70. 0.63 y 0.61 por ciento, respectivamente.

Asimismo, la capital poblana registró la mayor carestía entre 55 zonas urbanas del país con una variación del 1.06 por ciento, superando a Ciudad Juárez, Chihuahua (0.90), Zacatecas, Zacatecas (0.82), Cortazar, Guanajuato (0.82) y Querétaro, Querétaro (0.79).

La inflación mensual de Puebla capital superó la media de las 55 ciudades estudiadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente a agosto de 2020.

A tasa anual, la inflación de la ciudad de Puebla fue de 4.95 por ciento en relación a agosto de 2019, este incremento también superó el promedio nacional de 4.05 por ciento.

Las ciudades con mayor carestía anual fueron Tijuana, Baja California (4.99 por ciento), Acapulco, Guerrero (4.96 por ciento), Puebla, Puebla (4.95 por ciento), Córdoba, Veracruz (4.94 por ciento) y Villahermosa, Tabasco (4.93 por ciento).

Los productos y servicios con mayor incremento en sus costos fueron jitomate, limón, suministro de agua, gas doméstico LP, cebolla, tomate, piña y frijol.

Por el contrario, con precios a la baja estuvieron huevo, naranja, pollo, cerveza, plátanos, chile serrano, aguacate, papa, servicios turísticos y gasolina de bajo octanaje.