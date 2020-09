Proyecto de Egresos federal es para reactivar economía: Carvajal

Your browser does not support the video tag.

El diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, informó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2021 va dirigido a reactivar la economía, aumentando en 641 por ciento el presupuesto para turismo.

A través de un comunicado, el legislador indicó que es un paquete responsable y bien planeado que va dirigido a proteger a los que menos tienen en el país.

Carvajal Hidalgo señaló que el paquete económico 2021, que se contempla sea por 5 billones 539 mil millones de pesos, se busca apoyar por un lado la atención a la población mediante un sistema de salud con capacidades más amplias y robustas; y por otro impulsar un conjunto de acciones en materia de política social e inversión que protejan y apuntalen las capacidades de la economía de recuperación sostenida.

Informó que dentro de los rubros más importantes que contemplan un incremento se encuentran: Secretaría de Salud, que pasa de los 128 mil 826 millones de pesos a 145 mil 414 millones, un incremento del 9.1%; Turismo que pasó a 38 mil 613 millones de pesos, un incremento de 641 por ciento; Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, que recibirá 16 mil 624 mdp (2021), aumentando así un 46.9%.

Además, la Secretaría de Bienestar recibirá 1.2 por ciento más para 2021 que en este año; Economía, obtendrá 6 mil 538 millones de pesos, un alza de 1.1%; y Agricultura y Desarrollo Rural, pasará de los 47 mil 576 millones de pesos a los 49 mil 291 millones, un incremento de 0.2%.

Asimismo, el diputado federal por el Distrito 6, destacó que se contempla un crecimiento de la economía del 4.6% en términos reales para 2021, sin endeudamiento, y no contempla nuevos impuestos en ningún rubro.

“Se va a dar prioridad a los programas sociales, salud, turismo e infraestructura, con la finalidad generar fuentes de empleo y reactivar la economía”, afirmó.

Aseguró que el estado tendrá los recursos suficientes para atender los temas más urgentes del país y lograr la recuperación económica.

Enfatizó que está dirigido para mitigar el impacto económico que el Covid-19 dejó en las familias mexicanas.