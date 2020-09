Policía estatal muere tras impactar su patrulla contra un árbol

Your browser does not support the video tag.

Durante la madrugada de este miércoles, Agustín Benítez Romero, elemento de la Policía Estatal, perdió la vida luego de que impactara su patrulla contra un árbol cuando circulaba por la carretera estatal Acatzingo-Nopalucan.

Según las primeras versiones, el uniformado se dirigía a atender un llamado de emergencia a bordo de la patrulla PEP-1782 con placas SM-75551.

Sin embargo, Benítez Romero perdió el control de la unidad tipo pickup, por lo que salió de la carretera hasta impactarse contra un árbol.

Por lo anterior, paramédicos acudieron al sitio para auxiliar a los policías, aunque confirmaron que uno de ellos, Benítez Romero, no contaba con signos vitales a causa del impacto.

Los otros elementos, identificados como Lázaro Luna, Bernardo Martínez, Pascual Serafín Durán y Lorena García y Flores fueron trasladados a un hospital para ser atendidos.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lamentó el fallecimiento del uniformado y envió sus condolencias a su familia.