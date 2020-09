Policía Estatal detiene a dos posibles asesinos en Chietla

Your browser does not support the video tag.

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a dos hombres que presuntamente asesinaron a un varón durante un asalto a una sucursal bancaria en la comunidad de Atencingo, perteneciente a Chietla.

Los detenidos son David H. y Eduardo P., de 30 y 42 años, respectivamente.

Durante la tarde del martes, se registró un asalto en el que los ahora detenidos dispararon en contra de uno de los trabajadores de la sucursal bancaria causándole la muerte y, posteriormente, huyeron a bordo de un vehículo Explorer.

Los agentes estatales, apoyados por la Policía Municipal, iniciaron un despliegue que permitió su localización y se inició una breve persecución.

Al verse acorralados, los presuntos delincuentes dejaron abandonado el vehículo y se internaron en campos de cultivo a fin intentar evitar su captura, por lo que los agentes continuaron con la persecución, logrando alcanzarlos y asegurarlos.

Asimismo, se aseguró un arma de fuego tipo escopeta calibre .16 mm que presumiblemente se utilizó en el asalto.

Ambos serán puestos a disposición de las autoridades ministeriales para que se inicien las carpetas de investigación correspondientes.