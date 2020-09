Personal de IMSS La Margarita es capacitado de manera virtual

Your browser does not support the video tag.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de La Margarita, en Puebla, capacitó al personal médico a través de cursos en línea, con la finalidad de evitar los presenciales durante la pandemia de Covid-19.

De esa manera, se actualiza a los trabajadores sobre las enfermedades metabólicas congénitas, que se detectan mediante la prueba del tamiz neonatal, informó la coordinadora de Programas Médicos del IMSS en Puebla, Karla Mendiola Ramírez.

El equipo de pediatría del Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 “La Margarita”, implementó una capacitación vía internet para el equipo multidisciplinario: médicos pediatras, subespecialistas en pediatría, personal de enfermería, nutrición, trabajo social, asistentes médicas, médicos epidemiólogos, químicos y psicólogos de diferentes unidades médicas.

En dicha capacitación participaron aproximadamente 300 trabajadores; es un programa de diez sesiones, con una duración de 40 minutos cada una.

El compromiso es garantizar a la derechohabiencia infantil, la toma oportuna del tamiz, entre el tercero y quinto día después de su nacimiento, independientemente de que estén hospitalizados o acudan a las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Mendiola Ramírez puntualizó que la capacitación en línea permite continuar con los programas de enseñanza, suspendidos por la pandemia. Además, evita aglomeraciones y mantiene al personal de salud en constante capacitación.

Los cursos fueron impartidos por expertos en los temas: endocrinólogos pediatras, neumólogos pediatras, infectólogos pediatras, neonatólogos, gastroenterólogos pediatras, nutriólogas y personal de enfermería.

La finalidad es sistematizar el proceso de Detección y Atención Integral de las Enfermedades Metabólicas Congénitas, refirió la funcionaria, para que “hablemos el mismo lenguaje y se trabaje en beneficio de la niñez poblana.”