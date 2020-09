Marca española saca snack con “sabor mexicano” y “sensación pend…”

Your browser does not support the video tag.

¿Alguna vez escuchaste el nombre Frit Ravich? Pues te contamos que es una marca de botanas española que utiliza frases promocionales un tanto peculiares y controversiales, que ahora sacaron las nuevas “Pipas”, que tienen “sabor mejicano” y prometen dejar una “sensación bien pendeja”.

En el empaque de esta nueva botana, que se trata de semillas de girasol, aparece un personaje portando un típico sombrero charro, así como un enorme bigote, cargando guitarra y una maraca en sus manos.

Pipas sabor mexicano, sensación pic.twitter.com/mzlzqDV4TK — jaime del valle (@elbauldj) September 7, 2020

Y podríamos pasar por alto todas estas referencias si es que dicen que tienen “sabor mejicano”, con “j”, sin embargo, ha causado controversia en redes sociales el hecho de cómo un producto deja una “sensación bien pendeja” y por qué relacionarla con lo mexicano.

Muchos han criticado que toda esta propaganda se trata de un insulto para los mexicanos, pues refleja estereotipos y los maneja de una forma ofensiva. ¿Tú qué opinas?

Un amigo de México descubriendo como nos ven fuera pic.twitter.com/OJcBqtveVq — andrey 🇲🇽 (@palmandru) September 6, 2020