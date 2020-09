Manzanilla pide no bajar la guardia ante pandemia; aún no se supera

Your browser does not support the video tag.

El diputado federal por el Distrito 12 de Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, pidió no bajar la guardia debido a que es un error considerar que la pandemia de Covid-19 se ha superado.

Lo anterior, indicó a través de un comunicado de prensa, después de que en los resultados de varias encuestas recientes, únicamente el 1 por ciento de los entrevistados cree que la pandemia es el principal problema que enfrenta hoy el país, por el contrario el 80 por ciento considera que es la economía y la inseguridad. Solo un 4 por ciento refiere que es la corrupción.

“Me sorprenden estos resultados porque ni de lejos hemos podido superar la pandemia. Por el contrario, el número de contagios sigue creciendo, lo mismo que el número de fallecimientos. De hecho, si nos apegamos a las cifras oficiales, somos el octavo país con el mayor número de contagios y el cuarto con el mayor número de decesos por Covid-19 en el mundo”, señaló.

Agregó que a estas cifras se suman los resultados de un reciente informe de Amnistía Internacional, que señala que México se ha convertido en el país con el mayor número de muertes por Covid entre el personal de salud con cerca de mil 320 decesos.

Afirmó que el principal problema como país es la pandemia, “sin embargo, la gente parece estar más preocupada por la economía y la inseguridad”.