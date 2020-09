IPN, UNAM, UDG, UAQ y Unison transmitirán clases a distancia: SEP

Your browser does not support the video tag.

Los sistemas de televisión y radiodifusión del IPN, UNAM, Universidad de Guadalajara (UDG), y de las universidades Autónomas de Querétaro (UAQ) y de Sonora (Unison) serán usados para difundir las clases a distancia de la SEP.

Así lo dio a conocer el titular de la dependencia federal, Esteban Moctezuma Barragán, destacó el compromiso de TV UNAM, así como de la Universidad de Guadalajara, para ampliar la cobertura en zonas a las que no llega la señal de la televisión abierta.

Asimismo, agradeció el esfuerzo de la Universidad Autónoma de Querétaro por replicar los contenidos del programa, y comentó que con el respaldo y trabajo colaborativo de Canal Once ha sido posible producir los contenidos de Regreso a Clases. Aprende en Casa II.

En tanto que el Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, coincidió en que la pandemia hizo evidente la importancia del trabajo colaborativo para potenciar los recursos de cada institución.

Por lo que con la participación del IPN en el programa Regreso a Clases. Aprende en Casa II, es muy satisfactorio poner al servicio de la niñez y la juventud mexicana la señal de televisión de Canal Once y la frecuencia de Radio IPN, para atender las necesidades del sector educativo.

Indicó que en el Canal Once se ha dedicado, de manera exclusiva, la señal 11.2 de Once Niñas y Niños para esta estrategia, en la que a la fecha se han realizado 162 programas semanales, destinando 18 horas de emisión de lunes a domingo durante 17 semanas.

Señaló que se producirán también mil 400 horas de contenido para Preescolar y Primaria, en cuatro de cinco foros que se tienen en el canal, con nuevas escenografías y adaptando los estudios a las condiciones requeridas para grabar estos contenidos.

Asimismo, Radio IPN tiene el compromiso de transmitir de 9:00 a 14:00 horas, sin interrupciones y de manera integral, los contenidos educativos de Regreso a Clases. Aprende en Casa II, a través de la frecuencia de FM 95.7, y por Internet, desde la página www.ipn.mx/radio/.