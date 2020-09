FGE consigue prisión contra hombre por abusar de menor de edad

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva contra Ismael N. de 18 años, presunto responsable del delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad en Tehuacán.

El 20 de agosto de 2020 la víctima de 16 años salió de su domicilio ubicado en la colonia Guadalupe del municipio antes referido para ir a la tienda, momento en que fue sorprendida por el imputado quien le realizó tocamientos lascivos.

Al escuchar los gritos de la menor de edad, vecinos del lugar acudieron en su auxilio, logrando detener a Ismael N., para entregarlo a elementos de la Policía Municipal.

Luego de que la autoridad judicial calificó de legal la detención y retención del imputado, la Fiscalía de Puebla presentó datos probatorios que derivaron en la vinculación a proceso de Ismael N. y prisión preventiva en su contra.