FGE, con lentitud en caso de Mara Castilla; son 3 años sin justicia: papá

A 3 años del feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, ni el proceso contra el conductor de Cabify, Ricardo Alexis, ni la demanda civil contra dicha empresa han tenido avances, indicó el papá de la víctima José Alejandro Castilla Castañeda, quien señaló a la FGE de actuar con lentitud.

En entrevista con Ángulo 7, el señor lamentó que las últimas cinco audiencias hayan sido canceladas, la última, en abril, a causa de la pandemia del Covid-19, por lo que “ni siquiera” se ha entrado de lleno al proceso a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Recriminó esa situación ya que él y su esposa viajan de Xalapa, Veracruz, a la capital poblana, cada que les dicen que se van a realizar, al igual que sus abogados, quienes son de la Ciudad de México; sin embargo, a los cinco minutos les dicen que se suspende.

“No ha habido un gran avance, son 3 años del caso de mi hija, en un principio se calcularon 2 años para terminar el juicio, entonces al cumplirse 3 sin haber una sentencia condenatoria, pues finalmente siento que está fallando la Fiscalía, no ha tenido esa celeridad en su trabajo, sino lentitud”, pronunció.

Manifestó que el defensa de Ricardo Alexis tramitó tres amparos, todos concedidos, pero eso no cambia su situación jurídica, pues una muestra de ello es que sigue en el penal de San Miguel, aunque eso ha retraso el proceso, ya que cada uno tarda luego hasta seis meses en resolverse.

Sin reunirse con el fiscal

Refirió que las pruebas contra el chofer de Cabify están más que comprobadas, pues recordó que las cámaras del fraccionamiento Torres de Mayorazgo, donde vivía su hija, grabaron cuando llegó a su casa, pero nunca bajó y, que después el chofer fue al Motel del Sur, donde asesinó a Castilla Miranda.

Sin embargo, criticó que a estas alturas no haya un tiempo específico en que la Fiscalía debe presentar las evidencias para enjuiciar a Ricardo Alexis, por lo que “están como en un principio”.

Al cuestionarlo sobre si este atraso en el proceso podría ser igual provocado por la juez de control que lleva el proceso, María Guadalupe Muños Pérez, lo descartó, ya que la misma autoridad ha manifestado que el caso es lamentable y que incluso igual tiene hijos y no le gustaría pasar por lo mismo.

Ante esto, pidió al titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, que haga su trabajo y se garantice la justicia para su hija, ya que a casi 2 años de que llegó al organismo autónomo no se han podido reunir con él, por lo que esperarán a que pase la pandemia para solicitar un encuentro.

Demanda contra Cabify aun sin concluir

Respecto a la demanda civil que presentaron contra Cabify, Castilla Castañeda comentó que no hay avances, ya que a dos años de que se interpuso el recurso tampoco ha tenido acercamiento y, mucho menos, apoyo en el caso de su hija.

Recordó que en este litigio contra la firma privada, conocida legalmente como Empresa de Redes de Transporte (ERT), se le exigió un pago por responsabilidad civil, indemnización por daño moral, así como un pago “ejemplar” el cual sirva como antecedente para evitar que se repitan este tipo de casos.

Dijo que la firma tuvo que haber realizado las pruebas de confianza a sus conductores, lo cual no hizo, ya que Ricardo Alexis había sido dado de baja de la plataforma Uber por diversas irregularidades, además de que es de Tlaxcala, cuando se supone que debía vivir en Puebla para trabajar en la empresa.

Indicó que lo que también buscan es que se le niegue el permiso para operar en la entidad a consecuencia del feminicidio de Mara, al considerar que no se le puede permitir que siga dando servicio cuando no garantizó la integridad de un usuario ni se preocupó por ver donde estaba su chofer el día de los hechos.

Es necesario precisar que, la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, señaló que no se ha dictado sentencia porque el MP y el acusado han presentado insuficientes pruebas para determinar quién fue culpable.

El martes pasado, Higuera Bernal rechazó que el proceso en contra de Alexis, por el feminicidio de Castilla Miranda, esté retrasado o con omisiones, pese a que en 3 años no hay avances del caso.