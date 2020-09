Exdelegada del IMSS y exfuncionario en NL, en terna para secretario del SEA

Your browser does not support the video tag.

En proceso flojo, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) anunció la terna de tres aspirantes a secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción; una ejerció como jefa de la delegación del IMSS en Puebla y otro fue funcionario en Nuevo León.

En video publicado en la cuenta oficial del organismo, Daniel Alejandro Valdés Amaro, presidente del CPCP, indicó que de los siete aspirantes quedaron en la terna Pablo Alejandro García González, Claudette Hanan Zehenny y Guadalupe Cecilia Huchin Mora.

Precisó que no hubieron muchos participantes en la convocatoria, por lo que tuvieron que ampliar la misma, toda vez que el proceso de participación ciudadana, agendado del 17 de julio al 21 de agosto, careció de actividad, pues los postulantes no recibieron preguntas sobre sus aspiraciones o temas relacionados al cargo.

Señaló que este miércoles hicieron llegar los perfiles al órgano de gobierno facultado, para que del 10 al 17 de septiembre elijan al más adecuado en ocupar el cargo que dejó Héctor Reyes Pacheco, tras renunciar en julio.

Por su parte, María del Carmen Leyva Báthory, integrante del consejo, comentó que si bien los siete aspirantes iniciales cumplían con los requisitos, la decisión se perfilo hacia los tres señalados debido a que argumentaron mejor a la hora de exponer su conocimiento sobre la función de la secretaria ejecutiva y el secretario técnico.

De los elegidos, García González se desempeñó entre 2010 y 2015, como funcionario del gobierno de Nuevo León y del ayuntamiento de San Pedro, del mismo estado, mientras que Hanan Zehenny fue titular, en 2013, de la jefatura de Servicios de Personal de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla.

Cabe resaltar que Reyes Pacheco renunció al cargo que ocupó desde 2018, entre señalamientos de que su salida pudo deberse a la reducción de honorarios de los integrantes del CPC, que hasta diciembre del 2019, era de 115 mil pesos para su presidente y de 105 para los comisionados.