Estaremos muy pendientes del gasto en estados ante elecciones: AMLO

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno estará “muy pendiente” y hasta “fisgoneando” el gasto del presupuesto asignado por la Federación a estados y municipios para evitar que se desvíe dinero a campañas, pues destacó que impidiendo la corrupción se han ahorrado 500 mil millones de pesos.

Lo anterior, este miércoles en su conferencia de prensa matutina, ante las preguntas sobre por qué no se aumentó el dinero destinado a la mayoría de los estados y dependencias federales en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021, presentado el martes ante la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el mandatario, para el año electoral no se aumentaron partidas para permitir desvíos hacia campañas, como se hacía antes, y aseguró que “vamos a estar pendientes, vamos a estar muy pendientes del ejercicio del presupuesto y ofrezco disculpas por adelantado, pero vamos a estar fisgoneando el gasto en los estados y en los municipios”.

Cabe recordar que, de acuerdo con el proyecto del PEF publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito, 25 estados tendrán recortes en sus presupuestos respecto a lo asignado en 2020. En Puebla, donde se renovarán ayuntamiento, diputaciones locales y diputaciones federales, la reducción fue del 5.1 por ciento.

Reitera advertencia a funcionarios federales

El mandatario indicó que si se detecta uso del dinero del presupuesto estatal o municipal “para entregar despensas, frijol con gorgojo y obtener votos (…) lo vamos a denunciar, y aprovecho para llamar a todo el pueblo a que estemos denunciando todo, esto que es una lacra y que nos impide hacer realidad la democracia”.

Reiteró también su advertencia a los funcionarios del gobierno federal respecto a que quien #se atreva a eso no sólo va a ser despedido, sino se va a poner a consideración de la Fiscalía de Delitos Electorales y recuerdo que ahora los delitos electorales son delitos graves, porque ya se modificó la Constitución”.

“Ese va a ser un gran logro para que no se vuelva a hablar de la dictadura perfecta o de la democracia imperfecta. Mejor, como diría Krauze, retomándolo, democracia sin adjetivo. Democracia. Demos, pueblo; kratos, poder. Poder del pueblo. Nada de kratos sin demos, nada de poder sin pueblo. Es demos y kratos, pueblo y poder, el poder del pueblo. Eso es la democracia”, agregó.