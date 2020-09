Entrega del proyecto de presupuesto y los candidatos a dirigir a Morena

Your browser does not support the video tag.

Economía crecería 4.6 por ciento // Congreso recibe el paquete 2021

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que en un escenario más que complicado, en el que prevalecen dos crisis paralelas: sanitaria y económica, para 2021 el gobierno federal dará prioridad a tres sectores fundamentales sin descobijar a los demás: sistema de salud, empleo y crecimiento del producto interno bruto y reducción de la pobreza.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, apareció ayer para poner a la consideración del Legislativo el paquete económico 2021 (iniciativa de Ley de Ingresos, proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, miscelánea fiscal y Criterios de Política Económica) elaborado por el Ejecutivo mexicano.

Según Hacienda, el proyecto presupuestal para 2021 está construido sobre los criterios de no aumentar impuestos, sino sólo ajustarlos por inflación, fortaleciendo las fuentes de ingresos y los mecanismos de fiscalización; garantizar el uso prudente de la deuda pública, con un nivel de endeudamiento responsable que favorezca la estabilidad macroeconómica; aumentar la eficiencia y efectividad del gasto público, con prioridad a la inversión pública en salud e infraestructura, y blindar la red social de protección, la seguridad pública y otros conceptos como educación y cultura, además de promover un gasto público austero.

Aquí la columna completa

¿Qué hacer con México Libre?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que etérminos tácticos le sería más favorable al morenamlismo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contraviniera al Instituto Nacional Electoral (INE) y diera registro al proyecto de partido denominado México Libre. Para efectos netamente comiciales, la llamada Cuarta Transformación y sus candidatos en busca de cargos públicos en 2021 tendrían mejores expectativas de triunfo si la oposición llegara dividida a las urnas, así fuera poca la resta que hiciera el grupo encabezado por Felipe Calderón y Margarita Zavala.

Con registro otorgado en la segunda y definitiva instancia por el TEPJF, el felimargarismo tendría que ir en solitario a las elecciones del año en puerta, pues la ley obliga a que las organizaciones debutantes se ganen por sí mismas su lugar, sin hacer alianza con ningún otro partido, a sabiendas de que si no alcanzaran el tres por ciento de la votación relacionada con los poderes ejecutivo o legislativo se les cancelaría el registro.

Así fue el primer asomo formal de Morena a las boletas en las elecciones intermedias de junio de 2015, cuando logró un porcentaje nacional de votos de 8.37, con un reparto disparejo de su fuerza en los estados, una presencia consolidada en la Ciudad de México y un resultado final que le significó ser la cuarta fuerza electoral del país, ya en un proceso de crecimiento nacional que fue desfondando al Partido de la Revolución Democrática y que tres años después le llevaría a una victoria arrolladora no solo por cuanto a la presidencia de la República.

Pareciera difícil que México Libre, en caso de que el tribunal le otorgara registro, superara la hazaña de Morena, pero también parecería difícil que no consiguiera cuando menos el tres por ciento básico para no perder el registro. Los votos que consiguiera serían sustraídos al paquete opositor que en un porcentaje de distritos federales y de elecciones locales pretenden armar los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (aunque el coordinador nacional de este partido, el alfarista Clemente Castañeda, ha asegurado que MC no hará ninguna alianza, declaración que más adelante podría ser corregida). En el porcentaje, mayoritario, de distritos federales y elecciones locales en que los partidos vayan sin alianzas, México Libre afectaría en particular la cosecha de votos del panismo.

Bajo esa visión práctica, en Acción Nacional están deseosos de que no se otorgue el registro a México Libre y ya hay voces que hablan de reconciliación y reintegración de Calderón, Zavala y sus seguidores. Gustavo Madero, actual senador y aspirante a gobernar Chihuahua, ha dicho que él mismo pondría tapete rojo a la pareja mexicolibrista para que regrese al PAN.

- Anuncio -

Aquí la columna completa

Morena y la lucha por el 2024

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que en la renovación de la dirigencia nacional de Morena, que se definirá por encuestas, hay dos cosas que están en juego: primero, el modelo de partido que imperará en la actual fuerza gobernante en el país, y si se convierte en un partido abierto a la sociedad y moderado en sus posiciones, o si se vuelve una organización sectaria y cerrada a la pureza de sus militantes, y con posiciones más radicales para la vida pública nacional; y segundo, el resultado de las encuestas también define qué grupos políticos y qué liderazgos, de los que existen en la clase gobernante, controlan e influyen en las candidaturas no solo del 2021, sino también en la sucesión presidencial del 2024.

Por eso, lo que resulte de las tres encuestas que se aplicarán a nivel nacional, bajo la coordinación y supervisión del INE y con cuestionarios a la población abierta (Parametría, BGC Ulises Beltrán y Covarrubias) será determinante para saber cómo se va resolviendo la pugna interna entre los grupos moderados y los más radicales, que a falta de una oposición fuerte y competitiva, han aflorado al interior del Gobierno del presidente López Obrador.

Quien controle el partido, buscará también tripular y conducir el plan para la continuidad del proyecto de la cuarta transformación, lo que significa controlar no solo la mayoría que pretenden refrendar en la Cámara de Diputados y las nuevas gubernaturas que gane Morena, sino también tomar ventaja en la designación del candidato presidencial que sucedería a Andrés Manuel.

No es tan difícil identificar en los candidatos que se inscribieron hasta ayer para contender por los cargos de presidente y secretario general, los vínculos que cada uno de ellos tiene con esos grupos y personajes, ya sea del ala moderada o de los sectores más duros de Morena.

Mario Delgado, uno de los punteros, es sin duda el eslabón que sella una alianza política entre el canciller Marcelo Ebrard y el líder del Senado, Ricardo Monreal, ambos aspirantes claros al 2024. Porfirio Muñoz Ledo, con toda su experiencia y trayectoria, está siendo utilizado para apuntalar a un sector de los duros, encabezado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y Bertha Luján, la aspirante que cedió su candidatura, junto con la actual dirigencia nacional interina de Alfonso Ramírez Cuéllar; no es casual que a Muñoz Ledo le hayan acercado como compañera, aunque no existe la figura de la fórmula en los estatutos de Morena, a la senadora Citlali Hernández, dura entre las duras.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Dimes y diretes. Se escriben demasiadas cosas sobre Javier May, el nuevo secretario de Bienestar. Que su último grado de estudios es preparatoria. Que no cursó una carrera, pero seguro es honesto, que se encargará de repartir los programas sociales durante el proceso electoral de 2021 y que sin duda lo hará bien. Los programas sociales del gobierno no sólo están blindados contra procesos electorales, sino que los recursos para la inversión social están garantizados para el cierre del 2020, aseguró May. Destacó que la transferencia es directa al beneficiario, por lo que no pasa por organización social alguna, lo que asegura la transparencia y que no haya clientelismo electoral. Con que garantice que no volverá a suceder lo que pasó con Rosario Robles, basta. Déjenlo trabajar.

2. Las letras chiquitas. El Paquete Económico 2021, que entregó el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, restituye el Anexo Transversal Anticorrupción, impulsado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas desde 2016. Esta herramienta presupuestaria permitirá conocer el monto de los recursos destinados al combate de la corrupción y las dependencias que lo ejercerán. Además, ayudará a identificar cómo se asignan y ejercen los recursos. De acuerdo con el ATA, en el 2021 se ejercerán tres mil 315.8 mdp en el combate a la corrupción, lo que representa el 16% de los recursos asignados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas emblemáticos de esta administración. Las dependencias gubernamentales unidas de verdad contra la corrupción. Podremos decir, finalmente, que esta práctica se acabó.

3. Tras el pastel. Se siguen sumando los candidatos a dirigir el partido en el poder. Nunca hubo tanto interés. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena acreditó la militancia activa de Antonio Attolini, por lo que, informaron, cumple con el requisito para participar en el proceso de renovación del CEN. Gibrán Ramírez es otro de los apuntados. También Citlalli Hernández se sumó “con la convicción de fomentar el diálogo entre la diferencia, para seguir siendo herramienta del pueblo”. Y el colmo: Emilio Ulloa, quien hace unos días dijo haber sido contagiado de covid-19, en un irracional acto de irresponsabilidad, se sumó para dirigir a Morena. No se hagan bolas: Mario Delgado vence a Yeidckol Polevnsky. Fin.

Aquí la columna completa