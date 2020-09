En un día, 34 decesos y 117 recuperados de Covid en Puebla: Federación

Your browser does not support the video tag.

La entidad de Puebla registró 13 contagios menos en un día, ya que este miércoles sumó 69 contra los 82 del martes; en decesos, también tuvo una disminución al reportar 18, mientras que un día anterior, hubo 34, es decir 16 menos en 24 horas.

Lo anterior de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (SS) federal, la cual también arrojó que, de martes para miércoles, se contabilizaron 117 personas recuperadas, es decir nueve más en un día.

De los casos activos –conformados por quienes presentaron síntomas en los últimos 14 días– hubo 91 menos, cuando la jornada anterior reportó 28.

Con ello, Puebla llegó a los acumulados de 28 mil 426 confirmados, 3 mil 733 muertos, 18 mil 972 recuperados y mil 90 activos.

En el país, la Federación dio a conocer que hay 647 mil 507 casos, de los que 69 mil 95 fallecieron y 454 mil 982 fueron dados de alta por vencer el virus.

De acuerdo con el gobierno del estado de Puebla, que en la mañana ofreció rueda de prensa, este 9 de septiembre, se reportó un acumulado de 30 mil 888 casos y 3 mil 918 decesos.