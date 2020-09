El Club de la Buena Suerte está de luto, muere Enrique Limón

Your browser does not support the video tag.

El conductor de radio y televisión, Enrique Limón, reconocido por su programa El Club de la Buena Suerte que estuvo al aire 17 años en Puebla perdió la vida, el pasado martes.

Así se informó en redes sociales, donde su excolaborador y amigo, Germán Ortega, comediante que participó en el programa El Club de la Buena Suerte, donde aparecía como “El Arlekas”, lamentó la muerte del conductor.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante envió un emotivo mensaje, donde agradeció a Enrique Limón por trabajar juntos y aprenderle varias cosas.

Además, recordó su paso por El Club de la Buena Suerte, que se transmitía en Puebla por TV 3, mismo que estuvo al aire por 17 años.

Sin embargo, Enrique Limón se mantuvo en la conducción hasta el 2018, con su programa radiofónico “Un ratón con limón”.