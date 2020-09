De Rankers, Zataraín y Claudia

Your browser does not support the video tag.

Cuando mi Góber despidió a Pedro Gómez Castillo como director del Sistema Estatal de Comunicaciones, nunca supe el motivo.

Pero ahora me entero que mi Góber, se enteró, muy tarde por cierto, que Pedro fue (o es) socio de Roberto Zataraín Leal en la consultora Rankers. Ah y de Sergio Riquelme Novoa.

Rankers, es el despacho de “publicidad, redes sociales y marketing político”, que trabajó, como cualquier empresa, para el morenovallismo y le vio la cara, al barbosismo, en los tiempos de campaña electoral durante el 2018.

Por eso a Pedro le dieron, primero una chamba y de inmediato, una despedida denigrante.

Ahora, hay mucha historia reciente.

¿En dónde creen?

Pues en el Ayuntamiento de la capital, donde manda Roberto, no Andrés.

Pero bueno, como siempre, en el gobierno andan re despistados.

Ya les informaré.

Punto.

He dicho y he escrito.

Pierden Atlixco, San Andrés y Zacatlán

Pues en esta rebatinga por el poder, surgen otras opciones políticas para las presidencias municipales.

El próximo año, hemos de ver como candidatas y candidatos a quienes hoy son diputadas y diputados:

Raymundo Atanacio Luna, será candidato a alcalde de Soltepec, donde ya fue alcalde hace algunos años. Diputado cercano al senador Alejandro Armenta, deberá representar a Morena y aliados, lo que significa que tiene segura… la derrota.

Arturo de Rosas Cuevas, ya fue alcalde de Atzizintla. Puede volver a ser candidato. Para mí, que pierde y más que va por el partido de la 4T.

Guadalupe Muciño Muñoz, mejor que ni se meta a Atlixco porque le van a dar una “paliza” como al asaltante de “la combi”. Pero bueno, si le ordenan que sea candidata a alcaldesa tendrán que pagarle la campaña, al menos.

Caso especial es San Andrés Cholula. Mi Góber quiere que repita Karina Pérez Popoca, pero hay otras dos opciones: Las diputadas Tonantzin Fernández y Cristina Tello Rosas. Sin embargo, ni las tres juntas o separadas, ganan.

María del Carmen Cabrera Camacho sería la candidata de la Cuarta Transformación en Zacatlán, allá en la sierra norte donde va a ganar el PRI. Sin comentarios.

Pero de todas maneras, échenle ganas.

Punto.

He dicho y he escrito.

Ni Obama

El “Cártel Inmobiliario” del que habló la presidenta municipal de Puebla Claudia Rivera Vivanco, al anunciar el “despido” de “su comadre” Beatriz Martínez Carreño (#LadyPenthouse) como Secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad, si existe y está “vivito y coleando” y reparte tanto dinero, que no lo gana ni Obama.

El Verdugo

“Todos tienen su legítimo derecho al pataleo”. Es decir, disputarse la presidencia de Morena, que finalmente será para Marcelo Ebrard, representado por su chalán Mario Delgado. “El carnal Marcelo” controla media Puebla porque la otra mitad la perdió tras el “helicopterazo”. El Verdugo dice: Ahora, viene por todo.

