Armenta negocia su candidatura y el magistrado defensor de RMV

De qué le sirve a Puebla que Armenta Mier presida la Comisión de Hacienda

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que el senador Alejandro Armenta Mier tendrá una gran oportunidad de demostrar qué tan buen operador financiero es y qué tan comprometido está con la entidad, con la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación del próximo año.

De entrada, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado tendría que buscar la manera que el gasto previsto para Puebla en 2021 no disminuya 5.1%, como se proyecta en el presupuesto presentado hoy por la Secretaría de Hacienda.

De las entidades gobernadas por Morena, Puebla es la segunda después de Veracruz donde se contemplan mayores recortes. Los recursos de la Federación a Puebla disminuirían de 94 mil 691 millones a 89 mil 864 millones de pesos.

Y eso a pesar de que un senador de Puebla es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

Una declaración que seguramente no será del agrado de la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, porque es contraria a sus intereses y porque corrobora lo que ayer le comentaba en este blog, es la que hoy hizo el dirigente estatal del PRD, Carlos Martínez Amador.

Armenta busca candidatura a la alcaldía de Puebla a cambio de apoyo a Mario Delgado

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que Alejandro Armenta Mier controló de punta a punta la gira que, el sábado anterior, realizó a la capital Mario Martín Delgado Carrillo, quien junto con Yeidckol Polevnsky Gurwitz marchan como los principales rivales en la lucha por la presidencia nacional de Morena. Esa presencia del senador poblano no fue un simple acompañamiento o reflejo de sus simpatías, sino es un esfuerzo de negociar la obtención de la candidatura a alcalde de la ciudad de Puebla a cambio de hacer ganar, en el estado, al aspirante a dirigente del Partido de Regeneración Nacional.

Armenta en público constantemente se descarta para buscar una candidatura de cara al proceso electoral de 2021. Sin embargo, dentro de su círculo cercano se sabe todo lo contrario, para el senador sería fundamental ser aspirante a edil de Puebla y ganar los comicios, como un paso previo para buscar, por segunda vez, ser gobernador del estado de Puebla.

Y si no logra insertarse en la contienda por la presidencia municipal de la Angelópolis, si buscaría colocar a varios integrantes de su estructura electoral como candidatos a alcaldes y diputados, locales y federales. Todo con el propósito que le permita materializar su proyecto, que tenía desde que era de la elite priista, de ser un fuerte contendiente en 2024 de la titularidad del Poder Ejecutivo.

Un proyecto, que cuenta con el aval del senador Ricardo Monreal, quien se ha convertido en el mentor político de Alejandro Armenta.

Descarrilar a la 4T, reto de la Alianza Federalista

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que el exgobernador Melquiades Morales aseguraba que jamás un mandatario priista se había sentido tan respaldado que con un presidente opositor como Vicente Fox.

El exmandatario Mario Marín afirmaba que ni se extrañaba al PRI en Los Pinos, porque las gestiones priistas recibían recursos federales sin precedentes, además de cobijo político ante problemas que enfrentaban.

El exjefe del Ejecutivo, Rafael Moreno Valle, nunca se quejó de los fondos que enviaba Felipe Calderón a Puebla, pero se regocijaba de todo el apoyo de Enrique Peña Nieto, quien incluso autorizaba la entrega de dinero a comprobar, a través de Hacienda, como anticipos.

Así vivieron los exmandatarios en la Conferencia Nacional de Gobernadores, la cual por 19 años se convirtió en el refugió de protección política, liberación de fondos y, por qué no decirlo, en la alianza de complicidades.

Moreno Valle advirtió como presidente de la Conago que, eso sí, con Peña Nieto, la agenda a tratar se establecía desde Los Pinos y los acuerdos comenzaban a ser impuestos, pero mientras fluyera el dinero no pasaba nada.

El amigo de los magistrados

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Ernesto Herrera Tovar, es un personaje de alta influencia en el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Aunque en teoría, sus responsabilidades profesionales tendrían que ser completamente ajenas a asuntos electorales, cabildea, acuerda y amarra, según sus intereses políticos.

Así lo hizo en la coyuntura electoral poblana del 2018.

Herrera Tovar fue un férreo defensor de los intereses del ex gobernador Moreno Valle en el proceso de calificación de la elección poblana en el Tribunal.

Llevó a cabo un intenso cabildeo con los magistrados del TEPJF, con el objetivo de que nada se moviera y que al final, la máxima autoridad electoral de este país ratificara a Martha Érika Alonso como jefa del ejecutivo poblano.

AMLO traiciona a los poblanos y los deja sin dinero

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que en el afán de que se cumplan sus caprichos, Andrés Manuel López Obrador, presentó el Paquete Económico 2021, en el cual se castiga a seis estados, entre ellos Puebla. Aunque los poblanos apoyaron a AMLO en las tres elecciones federales pasadas, el presidente propone quitarle a la entidad casi 5 mil millones de pesos para el próximo año, con el pretexto de la pandemia.

Si el recorte presupuestal fuera parejo, se entendería, pero una simple revisión a los presupuestos de otros estados nos demuestra que el criterio fue más visceral que sensato. Veamos.

Sin tener nada en contra de los yucatecos, nos sorprendemos al ver que su estado gozará de un incremento del 24 por ciento, lo que representa en términos reales 13 mil millones de pesos más de lo que utilizaron este año. ¿Cuánto de ese dinero se invertirá en acallar las manifestaciones en contra de su Tren Maya?

En otro caso. Habrá que ver si entre los proyectos de infraestructura que se proponen hay alguna vía rápida a “La Chingada”, claro que nos referimos a su rancho, pues a Tabasco, su estado natal, se le otorga un incremento del 14 por ciento, que representa 24 mil 602 millones de pesos más. Sí un estado que tiene la tercera parte de población que Puebla, gozará del doble del presupuesto que nosotros. ¿Aquí cuál fuel criterio?

Es obvio que para Andrés Manuel las prioridades son sus obras, refinerías y ya de refilón, darle dinero a los partidos políticos para que guarden silencio.

