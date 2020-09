AMLO destaca que México tiene opciones para vacuna contra Covid

Your browser does not support the video tag.

Tras el anuncio de la suspensión de las pruebas de la vacuna contra Covid-19 que desarrolla la farmacéutica AztraZeneca, la cual México y Argentina tienen acordado producir, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país cuenta con opciones para disponer del medicamento.

Durante su conferencia de prensa matutina, remarcó que “estamos inscritos en los principales proyectos de investigación para tener la vacuna a tiempo”, por lo que la suspensión del proyecto de AztraZeneca no afecta la situación del país.

“No cambia, no varía el que se haya presentado esta situación con una de las empresas con las que tenemos convenio; pero tenemos una relación similar con dos o tres empresas que ya también están en fase 3 de investigación”, expuso.

Señaló que México también ha recibido propuestas de Rusia, China y Estados Unidos para participar en los ensayos de las vacunas que se están creando en esos países, por lo que aseguró que se dispondrá del antídoto contra el coronavirus.

“Entonces, decirle a la población que esto que sucede con esta vacuna que tienen que detener el proceso en tanto investigan qué sucedió, no afecta el que nosotros podamos disponer más temprano que tarde de la vacuna contra el Covid-19”, añadió.

El martes trascendió que AztraZeneca determinó suspender en todo el mundo los ensayos de vacuna que desarrolla, junto con la Universidad de Oxford, por una “enfermedad inexplicable” detectada en una de las personas vacunadas.