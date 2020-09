Vinculan a proceso a sujeto por disparar a agentes en Tehuacán

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo de la autoridad judicial, la vinculación a proceso de Rufino N. alias “El Rufles” o “Rufo” imputado por intento de homicidio, pues disparó contra agentes en Tehuacán.

El 9 de agosto de 2020 en la colonia Luis Donaldo Colosio del municipio antes mencionado, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detectaron una camioneta Honda CR-V reportada como robada tres días antes, razón por la que se indicó al conductor detener su marcha.

El ahora imputado hizo caso omiso y tras una persecución en la que realizó disparos contra los elementos, fue detenido. Los agentes estatales de investigación resultaron ilesos y al asegurar a Rufino N., le detectaron tres bolsas con droga conocida como cristal, un chaleco táctico y un arma de fuego tipo revólver.

Con la aportación de datos probatorios, la Fiscalía de Puebla logró que en audiencia se dictara vinculación a proceso contra el imputado de 23 años, a quien también se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.