Turismo de congresos se reactivaría con semáforo amarillo de Covid-19

Hasta finales de septiembre, si el semáforo epidemiológico se encuentra en amarillo y las condiciones de la pandemia del Covid-19 lo permiten, se podría reactivar el turismo de congresos y convenciones, ya que la derrama económica que deja es “muy elevada”.

Así lo señaló, en entrevista, la secretaria de Turismo, Vanessa Barahona de la Rosa, quien dijo que aún no se tiene calculado cuando ha dejado de percibir la entidad debido a que sigue la emergencia sanitaria, aunque “poco a poco” ha habido aumento de turistas, ya que los prestadores de servicios están operando con un tercio de su capacidad para no mermar su economía.

Barahona de la Rosa manifestó que se están reuniendo con los servicios de transporte turístico y los hoteleros para decirles que mantengan las medidas sanitarias, para que una vez que se pueda recibir a un número mayor de personas, haya condiciones para ello.

En entrevista aparte, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, indicó que el gobierno estatal emitió a los 217 municipios los formatos de operación para las celebraciones de septiembre con el enfoque de medidas de protección y sana distancia, aunque hizo énfasis en que los ediles podrán decidir si los suspenden o si lo realizan con la presencia de ciudadanos.

En tanto, el secretario de Cultura (SC), Sergio Vergara Berdejo, mencionó que las obras del Centro Histórico que anunció el ayuntamiento de Puebla son viables siempre y cuando sean orientadas a su mantenimiento y estén vigiladas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Anunció que será el 4 de octubre cuando presente el “gran proyecto” cultural para el estado, en el que se contemplan las 32 regiones en que fue dividido.