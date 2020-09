Tu empresa puede ayudar al rescate del patrimonio cultural de Puebla

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Cultura estatal lanzó una convocatoria que está abierta hasta el 25 de septiembre, para empresas participen en licitaciones para el rescate del patrimonio cultural de Puebla.

En esta convocatoria podrán participar aquellas compañías especialistas en restauración de inmuebles históricos y bienes inmuebles, que cuenten con formación, experiencia y recursos administrativos para llevar a cabo la salvaguarda del legado histórico y estético de la entidad.

Las o los interesados en ingresar, deben proporcionar un folleto corporativo en archivo digital, carta de presentación y/o currículum vitae empresarial, formato descargable en la página web de la dependencia -debidamente llenado y firmado por el representante legal-, y texto libre en hoja membretada dirigido al titular de esta dependencia, Sergio Vergara Berdejo.

La documentación completa se enviará al correo electrónico dgpc.cultura@puebla.gob.mx, a partir de hoy y hasta el 25 de septiembre a las 14:00 horas. La convocatoria, así como los documentos adjuntos, están disponibles en la página sc.puebla.gob.mx.