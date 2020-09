Trump va por “vacuna electorera” contra Covid en noviembre: Jalife

Your browser does not support the video tag.

Pese a que su gobierno criticó la vacuna rusa contra el Covid-19, por supuestamente saltarse la tercera fase de pruebas, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, prevé lanzar una “vacuna electorera” el 1 de noviembre, es decir, dos días antes de los comicios donde se jugará su reelección.

Así lo expuso Alfredo Jalife-Rahme, especialista en geopolítica y académico en la UNAM, quien indicó que el discurso de crítica del gobierno estadounidense contra el antídoto ruso, denominado Sputnik V, cesó y dio paso al anuncio de una posible vacuna de emergencia.

Y es que, en entrevista para el Financial Times, Stephen Hahn, comisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), afirmó que este organismo podría considerar una autorización de “emergencia” para comenzar a distribuir una vacuna contra el Covid-19, incluso si esta no ha pasado la fase tres de pruebas, según la escala de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El argumento –según lo declarado por el funcionario estadounidense en la entrevista– es que el beneficio superaría y el riesgo de distribuir la vacuna ante de terminar todas las pruebas.

Ante este anuncio, Jalife-Rahme remarcó que Stephen Hahn fue designado al frente de la FDA por Trump y consideró que este va a usar la vacuna con fines electoreros, pues esto le daría una ventaja sobre su adversario demócrata, Joe Biden.

Tanto Biden como su partido –recordó el especialista– se han enfocado en señalar los errores de Trump en el manejo de la pandemia.

Asimismo, destacó que Rusia y China han dejado atrás a Estados Unidos en la producción de la vacuna, pues esta superpotencia se ha dedicado a comprar las investigaciones extranjeras, como la de Oxford y AstraZeneca, en la que México y Argentina también han invertido.